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Camide 6 Müslümanı katleden caniye müebbet hapis!

Kanada'da 2017'de bir camiye saldırarak altı kişiyi öldürmekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Alexandre Bissonnette ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 23:15
Camide 6 Müslümanı katleden caniye müebbet hapis!

Mahkemenin kararına göre, Bissonnette 40 yıl sonra şartlı tahliye talebinde bulunabilecek.

Savcılık Bissonnette için 150 yıl hapis talep etmişti. Mahkeme bu yönde karar verseydi, bu ülke tarihinde şimdiye kadar bir kişiye verilmiş en ağır ceza olacaktı.

Yargıç Francois Huot kararı açıklarken, "ceza intikama dönüşmemeli' dedi.

Kanada'da birinci dereceden cinayetler, 25 yıl sonra şartlı tahliye için başvuru yapma hakkıyla müebbet hapisle cezaladırılıyor.

İnkar etti: "İslam düşmanı değilim"

Bissonnette, 29 Ocak 2017 akşamı yatsı namazı sırasında Quebec İslami Kültür Merkezi'ne girerek cemaati taramıştı. Olayda altı kişi hayatını kaybetmiş beş kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Aymen Derbali saldırı sonrasında felç olmuştu.

Bissonnette, duruşmada "Yaptıklarımdan utanıyorum. Ben terörist değilim, İslam düşmanı de değilim' dedi.

Derbali, duruşmayı izleyen gazetecilere, saldırıdan kurtulanların verilen cezadan düş kırıklığına uğradığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

 

 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 23:15
  1. Alexandre Bissonnette
  2. Quebec İslami Kültür Merkezi
  3. Kanada

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