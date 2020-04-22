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Aktüel

Cami yardım kutularını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı

Eskişehir’deki farklı camilerde bulunan yardım kutularını çaldıkları iddia edilen 6 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

2020-04-22 11:11:06 -
Cami yardım kutularını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı

Eskişehir’deki farklı camilerde bulunan yardım kutularını çaldıkları iddia edilen 6 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yeraltı Cami içerisinde bulunan çelik para kasası kimliği belirsiz kişilerce çalınması sonrasında konu ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, yaşı küçük olan 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan ekipler, zanlıların Eskişehir’de bulunan 3 farklı camide de yardım kutusu çaldıklarını belirledi.

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