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‘Cami yanacağına evim yansın’ diyen Gülseher Teyze, Kurşunlu Camii'ni görünce gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yakılan Kurşunlu Camii'nin halini görünce "Cami yanacağına evim yansaydı" diyen Gülseher Öner, açıklamalaarda bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 01:07
‘Cami yanacağına evim yansın’ diyen Gülseher Teyze, Kurşunlu Camii'ni görünce gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yakılan Kurşunlu Camisi'nin halini görünce "Cami yanacağına evim yansaydı" diyen Gülseher Öner, İHA’ya konuştu.



Öner, “Manzarayı gördüğümüzde çok kötü olduk. Ben de o zaman ‘keşke benim evim yansaydı da bu cami yanmasaydı’ demiştim. O dönem çok böyle olaylar yaşadık, şimdi gördüm camiyi çok güzel olmuş” dedi.



Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılının son dönemlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca başlatılan hendek ve çukur olaylarında tarihi Kurşunlu Camisi, teröristler tarafından yakılıp tahrip edilmişti. Olayın ardından caminin bulunduğu alana giden vatandaşlar, çocukluk anılarının gözlerinin önünde kaybolup gitmesi nedeni ile zor anlar yaşamış, daha sonra çatışmaların tüm ilçeye yayılmasının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kökünün kazınmasının ardından başlatılan çalışmalarda Sur ilçesi yeniden inşa edilmiş, tarihi Kurşunlu Camisi de restorasyonla eski haline getirildi.



Caminin yakıldığını gördüğünde ‘Cami yanacağına evim yansaydı’ diyen 69 yaşındaki Gülseher Öner, ezan seslerinin tekrar yankılandığı Kurşunlu Camsi’ne geldi. Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Öner, Kurşunlu Camisi’nin yanında bulunan evde dünyaya gözlerini açtığını söyledi. 3-4 yıl önce teröristler tarafından hendekler kazılıp barikatların kurulduğunu belirten Öner, “Savaş oldu, çatışmalar oldu. Biz camiye geldik, komşularımla birlikte geldik, caminin halini gördük, yanmıştı, kül olmuştu, içi simsiyah olmuştu. Manzarayı gördüğümüzde çok kötü olduk. Ben de o zaman ‘keşke benim evim yansaydı da bu cami yanmasaydı’ demiştim. O dönem çok köye olaylar yaşadık. Olayları hala unutamıyorum. Çatışmalar oldu, evlerimiz gitti. Cami çok kötü olmuştu, avizelerine kadar kül olmuştu. Kendimizi çok kötü hissettik, anılarımızın hepsi kayboldu. Şimdi geldim gördüm, çok güzel olmuş, güzel yapılmış, inanmıyordum bu kadar güzel olabileceğini” diye konuştu.

“Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun ömürler versin”

Tekrar Sur ilçesinde yaşamak istediğini kaydeden Öner, şöyle devam etti:

“İnşallah kısmet olur yine gelir Sur ilçesinde yaşarız. Buralar çok daha güzel olacak biliyorum. Benim çocukluğum burada geçti, ben büyüdüm, evlendim, çocuklarım oldu. Babamların evi büyük avlulu bir evdi. Babamın tek kızıydım, annem yanlarına getirdi evlendikten sonra onların yanında kaldım. Benim çocuklarımın da çocukluğu burada geçti. Şimdi çocuklarım yine evlerinin Sur ilçesinde olmasını istiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Allah ömrünü uzun etsin, iyi ki öyle bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, iyi ki vardır Cumhurbaşkanımız. Allah onu ümmeti Muhammed’in başından eksik etmesin, tırnağı taşa değmesin.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 01:07
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