Cami saldırısına Erdoğan'dan ilk tepki!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.15 Mart 2019 Cuma 10:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
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