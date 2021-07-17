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Yerel Cami imamını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Yerel

Cami imamını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Burdur'da cami imamını bıçakla yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın "silahla kasten yaralama" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 16:17:00 -
Cami imamını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Burdur'da din görevlisini cami bahçesinde bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 149 Evler Camisi imamı Fatih Yavuz'u bıçakla yaraladığı tespit edilen şüpheli H.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bucak ilçesinde gözaltına alındı.

H.G. hakkında ayrıca "silahla kasten yaralama" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Din görevlisi Fatih Yavuz, geçen ay cami bahçesinde saldırıya uğramış, kendisini kalçasından bıçakla yaralayan zanlı, olay yerinden kaçmıştı.

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