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Altınları bakın nereye gizlemiş! Kara Haydar'ın zulası patladı

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Van'da düğün görüntüleri sonrası 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan ile hakkında gözaltı karar verilen ve halen aranan eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğününde takılan altınlar, Muradiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evin odunluğunda valiz içerisinde ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sanal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

 

ALTINLAR ODUNLUKTAN ÇIKTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

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Tatar Ramazan

Kara Haydar oldu pempiş Haydar...
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