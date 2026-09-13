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Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!

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IHA Giriş Tarihi:

Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki genç kadın yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

#1
Foto - Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1638 sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası Yarem Malta’tan haber alamayan kız kardeşi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Malta’nın kız kardeşi ile birlikte eve girdi.

#2
Foto - Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!

HAREKETSİZ HALDE BULDU Genç kadın yatağında hareketsiz halde bulundu.

#3
Foto - Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!

OLAYALA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞALTILDI Olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!

Malta’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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