Aydın'da gizemli olay: Genç kadın yatağında ölü bulundu!
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki genç kadın yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki genç kadın yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1638 sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası Yarem Malta’tan haber alamayan kız kardeşi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Malta’nın kız kardeşi ile birlikte eve girdi.
HAREKETSİZ HALDE BULDU Genç kadın yatağında hareketsiz halde bulundu.
OLAYALA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞALTILDI Olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Malta’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
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