  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Cambridge Üniversitesi yeni akademik yılda dersleri internet üzerinden verecek

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:52:05 -
Cambridge Üniversitesi yeni akademik yılda dersleri internet üzerinden verecek

LONDRA (AA) - İngiltere'de Cambridge Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe gerekliliğinin muhtemelen devam edeceği göz önüne alındığında, üniversite gelecek akademik yıl boyunca yüz yüze ders yapılmamasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla küçük öğrenci gruplarına ev sahipliği yapılabileceği kaydedilen açıklamada, kararın hükümetin salgınla mücadele yönergesine bağlı olarak yeniden gözden geçirilebileceği vurgulandı.

Manchester Üniversitesi de yeni akademik yılın ilk döneminde derslerin online verileceğini açıklamıştı.

İngiltere'de tüm okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Mart'ta kapatılmış ve üniversiteler online öğretime geçmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı