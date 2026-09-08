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Aktüel Çamaşırları balkona serme devri bitiyor! Yeni cezalar kapıda
Aktüel

Çamaşırları balkona serme devri bitiyor! Yeni cezalar kapıda

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Çamaşırları balkona serme devri bitiyor! Yeni cezalar kapıda

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren balkon kullanımı, apartmanlarda komşular arasında yaşanan anlaşmazlıklarla birlikte hukuki boyutuyla da gündeme geldi. Evlerde sıradan görülen bazı balkon alışkanlıklarının, diğer kat maliklerinin haklarını etkileyerek yasal uyuşmazlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren balkon kullanımı, apartmanlarda komşular arasında yaşanan anlaşmazlıklarla birlikte hukuki boyutuyla da gündeme geldi. Evlerde sıradan görülen bazı balkon alışkanlıklarının, diğer kat maliklerinin haklarını etkileyerek yasal uyuşmazlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

Bunlardan biri de balkonlara çamaşır sermek! Yargıtay’ın yeni kararında belirtildiği üzere, yalnızca bir itiraz bile ciddi yaptırımlarla karşılaşmanıza yol açabilir.

Türkiye’de çok sayıda insan apartman dairelerinde ve site konutlarında oturuyor. Konutun doğal bir unsuru sayılan balkonlar konusunda ise birçok kişinin haberdar olmadığı düzenlemeler mevcut.

Kat Mülkiyeti Yasası çerçevesinde yapının dış cephesini bozan kimi davranışlar, bina sakinleri arasında yasal anlaşmazlıklara neden olabiliyor.

Özellikle balkon korkuluklarının dışına sarkacak biçimde çamaşır serilmesi ihtilaf konusu haline gelebiliyor. Yönetim bu uygulamanın durdurulmasına hükmedebiliyor.

Binanın dış görünüşünü bozan veya ortak alan niteliğindeki dış cepheyi etkileyen uygulamalar, kat malikleri arasında şikayete neden olabiliyor. Bu tür durumlarda mahkeme, somut olayın özelliklerine göre uygulamanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.

 

TEK BİR KOMŞUNUN ŞİKAYETİYLE SÜREÇ BAŞLAYABİLİYOR

Apartmanda yaşanan anlaşmazlıklarda tek bir kat malikinin şikayeti dahi hukuki sürecin başlamasına neden olabiliyor. Ancak her şikayetin otomatik olarak yasaklama veya ceza sonucunu doğurmadığı, olayın mahkeme tarafından ayrıca değerlendirildiği belirtiliyor.

Mahkeme kararına rağmen uygulamanın sürdürülmesi ise farklı hukuki sonuçlar doğurabiliyor.

 

SU DAMLATMA VE KOKU DA SORUN ÇIKARABİLİYOR

Balkonda çamaşır kurutulması yalnızca dış görünüş açısından değil, komşular açısından oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle de tartışma konusu olabiliyor.

Alt kata sürekli su damlaması, kötü koku oluşması veya komşuların yaşamını olumsuz etkileyen başka durumların ortaya çıkması halinde hukuki yollara başvurulabiliyor.

Gayrimenkul uzmanları ve hukukçular, balkonun dışına taşan ve binanın dış görünüşünü değiştiren uygulamalarda dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.

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cansız

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