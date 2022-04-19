Çamaşır makinesi lastiği nasıl temizlenir? Çamaşır makinesini kireçten temizleme sırrı

Çamaşır makinesini kireçten temizleme sırrı

Çoğu kişi çamaşır makinesinin kendi kendini temizlediği gibi bir düşünceye kapılsa da durum hiç de göründüğü gibi değil. Uzun süreli kalan çamaşırlar, görmediğiniz alanlarda biriken kirli sular ve daha fazlası, koku gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Bu sebeple belirli aralıklarla temizlik yapmaktan kaçmamalısınız. İşte çamaşır makinesini temizlerken kullanabileceğiniz malzemeler…

Çamaşır makinesi lastiği nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesinin körük lastiği olarak da bilinen kapak kısmı ve iç kısımda bulunan lastiğin dikkatli bir şekilde temizlenmesi çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için plastik olan yerleri çıkartarak temiz bir bezle silmek gerekir. Bu sayede küf ve lekeden arındırılan lastiği çok daha sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer lastikteki küf ve leke çok fazla ise, sirkeli suya bastırılmış olan temiz bir bez yardımı ile bu bölgeleri temizleyebilirsiniz.

Lastikteki kreç nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesini özellikle de doğal malzemeler kullanarak temizlemek çok önemlidir. Bu sayede makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Aynı zamanda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde çamaşır makinesini daha uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizin lastiğini kreşten arındırmak için sirkenin mucizevi gücünden ve karbonatlardan yararlanabilirsiniz. Körük lastiğinin dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Haftada bir gün, pamuklu bir bez yardımı ile 1 çay bardağı sirkeyi dökerek ve lastik alanın tamamını bezle silmeniz gerekir. Beş dakika geçtikten sonra duru suyla bu bölgeyi tekrar silmeniz gerekir.

Özellikle de lastikte oluşan küf ve leke ortaya çıkmaması için lastiğin iç kısmının sirke ile temizlenmesi çok önemlidir. Bu sayede sağlıklı ve kokusuz bir şekilde çamaşır makinesini kullanabilirsiniz. Lastikte oluşan küf ve lekenin temizlenmesi için yumuşak ve nemli bir bezle lastiği silmeniz gerekir. Dilerseniz kireç çözücüleri kullanarak da lastikte meydana gelen tortuların ve kireçlerin kolayca temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat makine temizliğinde çok fazla kimyasal kullanarak makinenizi rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bu sayede makinenizin ömrünü de uzatabilirsiniz.

Bulaşık tabletiyle çamaşır makinesi temizlenir mi?

Yapmanız gereken evinizde kullandığınız bulaşık makinesi tabletini, çamaşır makinesinin kazan kısmına bırakın ve sıcak bir programda makineyi çalıştırın. Bu işlemi sadece makineyi boşken denemelisiniz. Kıyafetler varken denemeniz kıyafetlerinize zarar verebilir.

Çamaşır makinesi için hangi sirke kullanılır?

Öncelikle makinenin deterjan ve yumuşatıcı bölümlerini temizlemek için beyaz sirke ve su kullanın.

Elma sirkesi

Kıyafetlerin üzerinde biriken toz ve yünler zamanla sürekli çalışmakta olan çamaşır makinesinin kirlenmesine yol açar. İşte böyle zamanlarda elma sirkesinin gücünden faydalanarak makinenizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler; ilk olarak 1 bardak elma sirkesi ile 1 bardak suyu karıştırmak. Daha sonra bu karışımı deterjan bölmesinin içerisine dökün ve makineyi sıcak ayarda çalıştırın.

Limon tuzu

Limon tuzunun müthiş bir kireç çözücü olduğu duymayan kalmamıştır. Bu doğal ürün su ısıtıcı gibi elektronik cihazlarda yaşanan kireçlenmeyi çözdüğü gibi çamaşır makinesinin içerisinde oluşan kireçlenmeyi de giderecek güçlü bir etkiye sahip. Tabii ki periyodik aralıklarla uygulamaya devam ederseniz... Makinenizi limon tuzu ile temizlemek için:

İki yemek kaşığı limon tuzunu bir bardak beyaz sirke ile karıştırın. Limon tuzu eridikten sonra bu karışımı makinenin iç kısmına ya da deterjan bölümüne ekleyin. Son adımda ise makinenizi sıcak bir programda çalıştırarak limon tuzu ve sirkenin birleşiminden oluşan bu karışımın makinenizi nasıl temizlediğine şahit olabilirsiniz.

Bulaşık tableti

Bulaşık makinesinin tableti son zamanların en gözde temizlik ürünleri arasında. Kireç çözücü, temizleyici ve parlatıcı gibi özellikleri bulunan tabletler, çamaşır makinesini güzelce temizler. Bu işlem için tableti çamaşır makinesinin kazan bölümüne yerleştirin ve yüksek ısıda çalıştırın. Kıyafetlerinizin zarar görmesini istemiyorsanız makineyi boşken çalıştırmayı unutmayın!

Karbonat

Karbonat sayesinde çamaşır makinesinin temizliği çok daha etkili bir hal alacak! Çözücü etkisi bulunan karbonat, çamaşır makinesinin içerisinde göremediğiniz en küçük yerdeki kireçleri ve tozları dahi tertemiz yapar. Denemek için 1 bardak karbonatın içerisine beyaz sirke ekleyin. İki malzemeyi karıştırdıktan sonra makinenin içerisine dökün ve hem sıcak hem de kısa programda makineyi çalıştırın. İşte bu kadar!