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Yerel Cama yaslanayım derken hayatını kaybetti! Bursa'da feci ölüm!
Yerel

Cama yaslanayım derken hayatını kaybetti! Bursa'da feci ölüm!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:09:00 -
Cama yaslanayım derken hayatını kaybetti! Bursa'da feci ölüm!

Bursa'da oyun oynadığı esnada 3. kattan düşen 11 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da oyun oynadığı esnada 3. kattan düşen 11 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cama yakın olan koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç. cama yaslandı. Bu esnada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen kız ağır yaralandı.

Yakınları ve çevredekiler küçük kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kıza olay yerinde ilk müdahalede bulunurken, özel hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 11 yaşındaki küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: DHA-İHA

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