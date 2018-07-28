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Çam mantarı nasıl bir bitkidir?

Kanlıca mantarı da olarak bilinen Çam mantarı, çam ağaçlarının altında, çayır ve yosun kaplı alanlarda yetişen bir mantar türüdür. İlkbahar ve sonbaharda yağmurlardan sonra çıkan bu mantar yayvan bir huniye benzemektedir.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:44
Çam mantarı nasıl bir bitkidir?

Kanlıca mantarının, Lactarius deliciosus ve Lactarius salmonicolor olmak üzere iki türü bulunur.

Lactarius deliciosus: Ağustos ve Kasım aylarında, çam ağaçlarının hemen altında, çayırlarda ve yosunla kaplı alanlarda yetişir. Çam ağacına bağlı olarak yetişen bir tür olduğundan henüz kültür yöntemiyle yetiştiriciliği yapılamamaktadır.

Şapkası yayvan ve çukurdur. Olgunlaşmaya başladıkça üzerinde yeşil lekeler oluşmaya başlar. Rengi kırmızıya çalan turuncumsu-sarı, şapkanın altındaki lamelleri ise sıkı ve çatallı bir yapıya sahiptir. Sap kısmı olgunlaşmadan önce dolgundur.

Ancak yaşlanmaya başladıkça sapın içinde boşluklar ve çukurlar oluşmaya başlar. Dokunulduğunda sapında yeşil lekeler meydana gelir. Sap kısmından koparıldığında beyaz renkli bir sıvı çıkartır.

Aromalı bir kokuya, hafif benekli bir görünüme keskin ve hoş bir tada sahiptir. Toplanırken, yaşlanmamış genç mantarların aranması gerekir. Yaşlı mantarlar çoğu zaman böcek istilası altında olduklarından tüketimi tavsiye edilmez. Zehirli bir tür olan lactarius torminosus’a benzerliğine dikkat edilmesi gerekir.

LACTARİUS SALMONİCOLOR:

Meyveli bir aromaya, süngerimsi bir yapıya sahiptir. Büyüklüğü 5 ila 10 cm arasında değişir. Çam ormanlarında ilkbahar ve sonbahar aylarında, yağmurlardan sonra görülür.

Genç mantarların orta kısmı çukur, kenar kısımları ise kıvrılmış haldedir. Rengi açık sarıdan turuncuya kadar değişmekle birlikte, şapkasının kenarında sarı bir kuşak bulunur. Genel olarak bakıldığında turuncu ve sarı halkalı bir yapıya sahiptir.

Şapkasının altındaki lamel kısmı ilk dönemlerinde turuncumsu beyaz, daha sonra ise açık turuncu renk alır. Sap kısmı ise genç mantarlarda dolgundur ve koparıldığında turuncu renkli bir sıvı çıkartır.

Tadı acı olmasına rağmen kötü değildir. Pişirildikten sonra acılığı kaybolur. Meyveli bir aromaya sahip, lezzetli bir mantar türüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:44
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