Çam kozalağı pekmez nasıl yapılır? Çam kozalağı pekmezinin faydaları nelerdir?

Çam ağacı uzun zamandır insan sağlığı için en faydalı ağaçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Tomurcukları, kabuğu ve reçinesi tıbbi tariflerde aktif olarak kullanılır. Meditasyon merkezleri ve tıbbi sanatoryumların en sık yerleştirildiği yer çam ormanlarındadır. Çam ormanlarının bulunduğu yerlerdeki havanın kendisi, çam bakterileri öldürdüğü için hastalıklarla savaşır. Çam kozalağı eklem hastalıklarının tedavisinde çok etkilidir ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için de önerilmektedir.

Çam Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi

Genç tomurcuklar çok miktarda reçineli asit, vitamin, mineral ve tanen içerir

C, K ve B vitaminleri

Biyoflavonoidler

Tanenler

Karoten

Reçine

Terebentin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

Çam Kozalağı Pekmezinin Faydaları Nelerdir?

Çam kozalağı pekmezi, enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık direncini arttırır.

İyi bir balgam sökücüdür. Kuru öksürüğe iyi gelir.

İç ve dış iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkisiyle, şişliği giderir.

Kan damarlarını güçlendirir ve kanı temizler.

Sinir sistemine yatıştırıcı etkisi vardır. Bu sayede stresle baş etmeye yardımcı olur

Sigaranın etkilerini azaltır.

Üst solunum yollarında enfeksiyon oluşma riskini azaltır.

Nefes darlığı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının hafiflemesine destek olur.

Bağırsaklarda mikrop ve enfeksiyon oluşmasını önler.

Kabızlığı önler.

Çam Kozalağı Pekmezi Nasıl Tüketilir?

Çam kozalağı pekmezi, genellikle sabahları aç karna 1 kaşık tüketilir. Eğer tadı acı geliyorsa, az miktarda pekmez eklenebilir. Evde hazırlanan çam kozalağı pekmezi, kullanıldıktan sonra tekrar kaynatılarak kıvam alması sağlanabilir. Bu pekmez hem tek başına, hem de yoğurt veya tahinin içerisine eklenerek tüketilebilir.

Kozalak Pekmezi Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Yetişkin ve sağlıklı bireylerde çam kozalağı pekmezi, günde 1 yemek kaşığı ile sınırlıdır. Yaşlılarda ve çocuklarda bu miktar daha düşüktür. Hastalık durumuna göre 1 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Çam kozalağı pekmezinin aşırı tüketilmesi, faydadan çok zarar verir ve ciddi sorunlara yol açabilir.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ YAPILIŞI

8 10 adet olgunlaşmış çam kozalaklarını yıkadıktan sonra bir gün boyunca suda bekletin.

Ertesi gün kozalakların suyunu süzün. Kozalakları kısık ateşte pekmez kıvamına gelene kadar suyun içinde kaynatın.

Tadının acı olmaması için kıvam aldıktan ve ılıdıktan sonra bal ilave edin.