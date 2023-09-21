  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çalıştığı depoyu soydu
Yerel

Çalıştığı depoyu soydu

Yeniakit Publisher
2023-09-21 14:51:00 -
Çalıştığı depoyu soydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin deposunu temizlemesi için tutulan kadın, depoyu soydu. Polis ekiplerince yakalanan kadın, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri sitenin deposunu temizlemesi için temizlikçi G.C.'yi (32) tuttu. Kadın temizlikçi, depodaki site sakinlerine ait mutfak eşyaları ve cihazları alıp sattı. Temizliğin ardından depoya giren site sakinleri, eşyalarının kayıp olduğunu görünce polise şikayette bulundu. Kaçan temizlikçi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırma sonucunda kadın şüphelinin, çaldığı malzemeleri ikinci el satış işyerlerine sattığı ortaya çıktı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece tutuklandı.

Kadın, kucağında 6 aylık bebeğiyle cezaevine götürüldü.

İnternet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı
İnternet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Yerel

İnternet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaptıklarını duyunca inanamayacaksınız! Dolandırıcılardan inanılmaz taktik
Yaptıklarını duyunca inanamayacaksınız! Dolandırıcılardan inanılmaz taktik

Yerel

Yaptıklarını duyunca inanamayacaksınız! Dolandırıcılardan inanılmaz taktik

Uzman isimden uyarı geldi! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Uzman isimden uyarı geldi! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Yaşam

Uzman isimden uyarı geldi! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23