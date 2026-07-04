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Dünya Çalışmalar devam ediyor! Venezuela’da deprem bilançosu ağırlaşıyor
Dünya

Çalışmalar devam ediyor! Venezuela’da deprem bilançosu ağırlaşıyor

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Çalışmalar devam ediyor! Venezuela’da deprem bilançosu ağırlaşıyor

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 954’e, yaralı sayısı ise 16 bin 592’ye yükseldi.

Venezuela’da 24 Haziran’da peş peşe meydana gelen depremlerin bilançosu ağırlaşırken bölgede çalışmalar sürüyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı şiddetli sarsıntılar nedeniyle yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954’e, yaralananların sayısının ise 16 bin 592’ye yükseldiğini açıkladı. Büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında 942 artçı depremin kaydedildiği bildirildi.

 

39 saniye arayla art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler La Guaira eyaleti başta olmak üzere ülkenin çeşitli kesimlerinde ciddi hasar meydana gelmesine neden olmuştu. Birçok binanın çökmesiyle sokaklar enkaz yığınına dönmüş, altyapıda büyük çaplı yıkım meydana gelmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Venezuelada meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan depremler gerçekten üzücü bir olay. Allah rahmet eylesin, ölenlere ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu felakette Türk milletine yakışır şekilde yardımımızın ulaştırılması gerekiyor. Venezuela'da yaşanan bu büyük afet, bizi de düşündürüyor. Birlik olmalı, insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Allah korusun böyle acılar daha yaşanmasın.
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