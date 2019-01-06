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Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? İşte sosyal medya Instagram şifre kırma 2019...

Sürekli kullandığınız Instagram hesabınız mı çalındı? Veya Instagram şifrenizi unuttunuz ve sıfırlayamıyor musunuz? Instagram takipçileriniz de tehdit altında mı? İşte Instagram şifre kırma (2019) ile ilgili tüm detaylar...

06 Ocak 2019 Pazar 22:53
Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? İşte sosyal medya Instagram şifre kırma 2019...

Günümüzde sosyal medya insanların vazgeçilmesi haline gelmiş durumda. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar sosyal medyadan kopamaz hale geldiler. Artık 7’den 70’e herkesin bir yada birkaç sosyal medya hesabı olduğunu söylemek, sanırım pek de yanlış bir ifade olmayacaktır.

Özellikle son yıllarda Facebook’un düşüşe geçmesi, bu şirket bünyesindeki Instagram’ın yükselmesine neden oldu. Facebook’tan sıkılan insanlar soluğu Instagram’da aldılar. Özellikle de Facebook’un kullanıcı yaş ortalamasının artması, genç kesin olarak tabir ettiğimiz kitleinin Instagram’a yönelmesine zemin hazırladı.

Instagram üzerindeki hesap sayısının artması, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan en büyüğü de hesap çalınmaları. Peki Instagram’da hesap nasıl çalınır? Yada şifre nasıl kırılır? Bu soruların yanıtını Instagram şifre kırma (2019) yazımızda bulacaksınız.

Instagram’da hesap çalma

Instagramşifre kırma (2019) ile ilgili detaylara geçmeden önce şu konuya açıklık getirmemiz gerekiyor. Instagram’da hesap çalma öyle sanıldığı kadar basit bir işlem değil. Yani öyle önüne gelen istediği hesabı çalamaz. Özellikle de çalınacak olan hesap büyük, küçük harf, rakam ve noktalama işareti gibi kombinasyonlardan oluşuyorsa, şifre kırma işlemi hayli vakit alacaktır. Hatta bu hesabın şifresinin kırılmasının imkansıza yakın olduğu da söylenebilir. Fakat imkansız değil.

En kolay çalınan Instagram hesapları sadece harf ya da rakamlardan oluşan şifreyle korunanlardır. Özellikle sadece rakamlardan oluşan bir şifreniz varsa, Instagram hesabınızın çalınması yarım saat bile sürmeyecektir.

O yüzden hesabınızın çalınmaması için mutlaka sağlam bir şifre kullanmanızı öneririz.

Şimdi gelelim Instagram şifre kırma (2019) işleminin nasıl yapıldığına. Aslında olay son derece basit. Bu iş için geliştirilmiş güvenilir bir uygulama ve hızlı bir PC işinizi görecektir.

İnternette bu tarz uygulamaları bulmak mümkün. Bu programlar belirttiğiniz hesap için random olarak şifreler üretiyor ve şifrenin bulunmasını sağlıyor. Elbette bu noktada karşı hesabın nasıl bir şifre kombinasyonu kullandığı da çok önemli.

Az önce de belirttiğimiz üzere rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan bir kombinasyon kullanıldıysa bu şifrenin kırılması yıllar da sürebilir.

O yüzden internette Instagram hesap çalma, Instagram hesap kırma gibi başlıklarla sizden para isteyenlere sakın güvenmeyin. Çünkü bir sosyal medya hesabının çalınması ciddi anlamda zor bir iş. Siz siz olun bu tarz illegal olaylara dahil olmayın.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:53
  1. Instagram şifre kırma (2019)
  2. Instagram
  3. Hesap çalma
  4. İnstagram'da hesap nasıl çalınır
  5. İnstagram hesabını geri alma
  6. Sosyal medya

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