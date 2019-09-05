0553 313 94 23

Çalımbay: “Final niteliğinde maçlarımız var”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir hazırlıkları öncesi yaptığı açıklamada, "Final niteliğinde maçlarımız var" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 19:00
Çalımbay: “Final niteliğinde maçlarımız var”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir hazırlıkları öncesi yaptığı açıklamada, "Final niteliğinde maçlarımız var" dedi.


Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.


İdmanda Arouna Kone, Mustapha Yatabare, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı yer almadı.



“Milli ara bizim için çok önemli”


Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Gazişehir Gaziantep maçını ve Medipol Başakşehir ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.


Çalımbay, ligde final niteliğinde maçlar oynayacaklarını ifade ederek, “Bu ara bizim için önemli. Çünkü hem yeni gelen arkadaşlarımız var hem hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar açısından çok önemli. Zaten takım olarak yarın bir araya geleceğiz. Her şeyden önce geçen bu 3 haftayı değerlendirmemiz lazım. Özellikle son oynadığımız iki maç bizim için çok çok önemliydi. Oradaki maçlar istediğimiz bir şekilde bitmedi. Daha iyi bir şekilde bitirebilirdik. Yaptığımız bazı hatalar var, iyi yaptığımız bazı şeyler var. Bunların hepsini gözden geçirerek konuşacağız kendi aramızda, güzel bir şekilde. Ondan sonra zaten 1 hazırlık maçı aldık onda da oynamayan ve hazır olmayan arkadaşlarımızın hepsini kesinlikle oynatacağız. Onlar için alınmış bir maç. Onu öyle bir şekilde değerlendireceğiz. Bundan sonra oynayacağımız maç Başakşehir olsun, Trabzon olsun, Alanyaspor maçı olsun bizim için final niteliğinde maçlar. Onları da yüzde yüz net şekilde kazanmamız gerekiyor. Özellikle son oynadığımız maçta ikinci yarısında oynadığımız oyunu oynayıp daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Onun içinde 1 hafta içerisinde her türlü gerekli çalışmayı yapacağız” dedi.



“Emre’ye hayırlı olsun”


Emre Kılınç’ın milli takıma gitmesi hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, “Hayırlı olsun, normal yani Emre’nin seçilmesi. Bir de oynayacakları 2 tane maç var. Andorra ve Moldova maçları var. Emre Kılınç görev alması durumunda en iyi şekilde mücadele edecektir” cevabını verdi.



“Hazır olmayanlar var”


Çalımbay, takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler vererek; “Barış Yardımcı’nın sakatlığı var. En az 2-3 hafta bizle oynamama durumu var. Diğer arkadaşlarımızdan da hazır olmayanlar var. Hugo olsun, Fernando olsun. Bunlar bizim için önemli. Özellikle Fernando’yu biz kazanmak istiyoruz. Tam net şekilde hazır değil. İnşallah bu 10 gün içerisinde onu da iyi duruma getireceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu’ndan palet fabrikası açıklaması
    1. Kılıçdaroğlu’ndan palet fabrikası..
    2. Yol genişletme çalışmaları Edremit’i..
    3. Arabuluculuk sınavı ne zaman?..
    4. HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına..
    5. Konya’da 6 çeşit yerli mısır tohumu..
    6. PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men
    7. AK Parti'de eski başkan istifa etti
    8. Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti
    9. Dorian kasırgası yeniden güç kazandı,..
    10. PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü..
    11. Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu..
    12. Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800..
    13. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi..
    14. Selaları susturmaya çalışan kaymakam..
    15. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,..
    16. DATÜB heyeti Oş şehrinde
    17. "Kazakistan hazır petrol ürünleri..
    18. Türkiye’nin en büyük ağaçlandırma..
    19. Şanlıurfa’da okul güvenliği toplantısı..
    20. Andone'nin maaşı ülkesinde gündem oldu!
    21. Hipnozla işkence davasında emekli..
    22. Daha temiz bir ilçe için İnegöl sokağa..
    23. Çalımbay: “Final niteliğinde..
    24. Emniyet’ten ‘Güven Masası’ ve ‘Çarşı..
    25. Eylemini sürdüren acılı babadan HDP'li..
    26. Gündemi sarsan Şenol Güneş iddiası
    27. Tahkim Kurulu, Seri’nin 2 maçlık..
    28. Giresun’da trafik kazası: 2 yaralı
    29. Çocuklarına içki içiren anne ve baba..
    30. Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu..
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'