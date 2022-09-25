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Yerel Çaldığı bisikletleri satarken yakalandı
Yerel

Çaldığı bisikletleri satarken yakalandı

Bolu’da 5 farklı adresten çaldığı bisikletleri satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:44:00 -
Çaldığı bisikletleri satarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da son 4 gün içerisinde 5 farklı adresten 5 adet elektrikli ve normal bisikletlerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bisikletleri çalan kişinin U.A. (27) olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, U.A.’yı çaldığı bisikletleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan U.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bisikletlerden 2’sini daha önce sattığı belirlenen U.A.’nın evinde bulunan diğer 3 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi.

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