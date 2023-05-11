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Teknoloji ÇAKIR seyir füzesinden tam isabet!
Teknoloji

ÇAKIR seyir füzesinden tam isabet!

Yeniakit Publisher
2023-05-11 23:31:00 - 2023-05-11 23:31:56

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığını belirterek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, ÇAKIR seyir füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA’dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler" değerlendirmesinde bulundu.


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