Çakal Carlos tutsak olduğu cezaevinden yazdı: Türkiye'deki karmaşanın arkasında kim var?

Fransa’da yayın yapan televizyon kanalı Kanal 7'de Türkiye hakkında konuşan biri vardı. Mesele çok ilginçti. Türkiye'nin güneyindeki sorundan, Rusya ve Suriye ile müttefik olmasından bahsediyorlardı. Aslında Türkiye'nin mevcut hükümeti hiçbir zaman Rusya'ya uzak olmadı, iki ülke her zaman dost oldular. Ama Türkiye ile Suriye arasında bir çatışma var. Aslında bu çatışma Suriye Cumhuriyeti kurulduğundan beri var. Suriye'deki iç savaştan sonra gerginlik arttı. Rusya meselelere müdahil oldu. Geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Moskova'daydı. Bence her şey daha iyi olacak, çatışma bitecek ve tekrar dost olacaklar. İdeolojik bakış açısı farklı, bu doğru. Türkiye Sünni ve Müslüman Kardeşlere yakın; ama Suriye hükümeti Arap milliyetçisi Baasçı ve özellikle Aleviler tarafından yönetiliyor. Saygıdeğer insanlar var, örneğin çağdaş tarihin en büyük Müslümanlarından biri olan Usame bin Ladin'in annesi Suriyeli bir Aleviydi. Ladin ise Sünni idi. Ladin şu anda ölü; ama cesedi bulunamadı. Amerikalılar tarafından öldürüldü ve cesedini denize attıklarını açıkladılar. Çok garip bir şey, Allah rahmet eylesin.

Suriye ve Türkiye barışmalı! Mevcut sınırlara iki tarafın da saygı göstermesi lazım. Sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da yaşayan Kürt halkı bölgeye Türklerden önce geldi. Kürtler İran-Persler tarafından yenilgiye uğratıldılar. Bu yüzden, Suriye'ye değil ama, bugün Irak ve Türkiye'nin olduğu bölgeye kaçtılar. Kürtlerin Suriye’ye geçişi Ankara'daki yeni Türkiye hükümetinin kurulmasından sonra oldu. Ankara hükümetiyle Kürtler arasında yaşanan çatışmalardan sonra, bazı Kürtler hayatta kalmak için Suriye'den kaçtılar. Ülkenin güneyinde, Suriye’nin Türkiye sınırında kalmalarına ve yaşamalarına izin verildi. Önce Fransızlar onları korudu, sonra da Suriye hükümeti onları rahatsız etmedi. Suriye'nin halihazırdaki başkanı Esad ise, onlara Suriye vatandaşlığı verdi. Suriye vatandaşıydılar uzun süre; ama vatandaşlık belgeleri yoktu.

Umalım ki bölgeye barış geri gelsin ve Ankara hükümeti bölge için barışa ulaşabilsin. Ve Kürt halkının bazı haklarını tanırlar. Abdullah Öcalan'ın hâlâ hapiste olduğunu unutmayın. Abdullah Öcalan'dan bahsettim çünkü onu yıllar önce Suriye'de bizzat gördüm. Sol görüşlü bir adamdı. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilmeli; ama bu kesin değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kaybedebileceğinden korkuyorum. Bunun olmaması için gerekli tedbirleri alacağını düşünüyorum. O iyi bir adam; ne İsrail yanlısı ne de CIA ajanı.

Venezuela'da ise korkunç bir durum var. Ama Venezuela hükümeti hâlâ ayakta. Maalesef hükümetin içinde kirli insanlar var. Umarım Venezüella Devlet Başkanı tüm bu pisliği temizler ve gerçekten tamamen milliyetçi, sosyalist, vatansever bir hükümete sahip oluruz. Ana muhalefet partileri Sosyal Demokratlar ve annemin iki kez cumhurbaşkanlığı yapan kuzeni tarafından kurulan Sosyal Hıristiyanlar... Annemin kuzeni cumhurbaşkanıyken ben Fransa’ya yasadışı yollardan getirildim. Fransa, 1997 yılında Isabelle baş avukatım olana kadar Venezüella büyükelçiliğinin beni ziyaret etmesine izin vermemişti, yine vermiyor. Bu gerçekten çok saçma. Fransa büyük bir ülke. Fransız halkı tarihte önemli bir rol oynamıştır. Ancak hükümetin içinde yanlış giden bir şeyler var. Fransa Cumhurbaşkanı ile aynı ideolojide değilim; ama Macron iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Yani önemli bir kişi. Eski bir komünist olarak Komünist Parti'nin iktidarda olmasını tercih ederdim. Ama maalesef çok fazla hata yapıyorlar. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, hatta ondan önce, Fransa Komünist Partisi Mitterrand'ı iktidar için destekledi. Mitterrand'ı nasıl destekleyebilirsiniz? Sonuç olarak Komünist Parti'yi yok ettiler. Ben bir dahi değilim; ama olayları objektif bir şekilde görüyorum. Burada Fransa'dan ve Türkiye'den avukat arkadaşlarımın desteğiyle mücadelemi sürdürüyorum. Direnmeye devam ediyoruz ve kazanacağız. Çünkü Allah bizim yanımızda. Lâ ilâhe illallah Muhammedun resulullah! Ben Müslüman'ım!

Devrim, İbrani olmayan, kraliyet ailesinden bir Mısırlı olan Musa'ya verildi. Ve sonra onunla birlikte olan ve onu destekleyen insanları birleştirdi. Onlar İbrani değillerdi, Mısırlıydılar. Devrim bugünkü Filistin'in güneyinde gerçekleşti. Bu ilk ulvî devrimdir. O bölgenin kuzeyindeki insanlar İbraniydi. Yahudiliğe geçtiler ve Filistin'i fethettiler. Devrim tek Tanrı'ya dayanıyordu. Ve sonra İsa'nın devrimi yapıldı. Sonunda, öncekileri de kapsayan son devrim Muhammed Resulullah tarafından yapıldı. O’na Kur'an-ı Kerim verildi.

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Her neyse, ne olacağını bilmiyoruz ama kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve başa dönüyorum, Ankara'daki Müslüman hükümet, umarım iktidarda kalabilir. Hainler hapse girmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatanseverdir; o gerçek bir Müslümandır. Ancak hatalar da yaptı. Örneğin; son korkunç depremde çok fazla bina yıkıldı, bu binalar Erdoğan zamanında yapılmadı, ancak o karışıklığı önleyebilirdi. Rejimin içinden birileri devleti sabote etti. Acı çeken insanların Erdoğan'a oy vermemesi gibi riskli bir durum var. Bunun arkasında kim var, bu oyunları kim oynuyor? Siyonistler mi, Amerikan ajanları mı? Her kimse onlar Türk milletinin ve İslam'ın hainleridir!

Allahü Ekber!

19.03.2023

Baran Haber