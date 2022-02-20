  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:
Spor

Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:

Süper Lig’in 26.haftasına Fenerbahçe sahasında Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Futbolseverler ise maça ilk 11’de başlayan Çağtay Kurukalıp’ın kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Çağtay Kurukalıp kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 22:12:00 -
Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:

Fenerbahçe-Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Çağtay Kurukalıp’ın kariyeri yaşı merak konusu oldu.

Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:

Çağtay Kurukalıp 24 Şubat 2022'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. 2014 yılında Kasımpaşa altyapısında kariyerine başlayan Çağtay Kurukalıp, 5 Ağustos 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro. İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrası Çağtay'a forma şansı vereceğinin sinyallerini vermiş, “Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?
Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?

Spor

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay