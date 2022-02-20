Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:
Süper Lig’in 26.haftasına Fenerbahçe sahasında Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Futbolseverler ise maça ilk 11’de başlayan Çağtay Kurukalıp’ın kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Çağtay Kurukalıp kaç yaşında?
Fenerbahçe-Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Çağtay Kurukalıp’ın kariyeri yaşı merak konusu oldu.
Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:
Çağtay Kurukalıp 24 Şubat 2022'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. 2014 yılında Kasımpaşa altyapısında kariyerine başlayan Çağtay Kurukalıp, 5 Ağustos 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro. İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrası Çağtay'a forma şansı vereceğinin sinyallerini vermiş, “Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.