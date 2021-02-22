Çağrı merkezi personel alımı! Çağrı merkezi personel alımı hangi şehirlerde olacak ve başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 18 ilde çağrı merkezi personeli alımı yapıldığı duyuruldu. KPSS puanı şartı olmadan çağrı merkezi personel alımında adayların,18 yaşını tamamlaması gerektiği ifade edilirken en az lise mezunu olması gerektiğini de bildirdi. Peki, çağrı merkezi personel alımı hangi şehirlerde olacak ve başvuru şartları nelerdir?
İnternet üzerinden çağrı merkezi personel alım ilanlarını araştıran adaylar için İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 471 çağrı merkezi personeli alınacağı bildirildi. Adayların aşağıda belirtilen genel başvuru şartlarını taşımasının yanında ilanlarda ki özel şartları da taşıması gerektiği ifade edildi. İşte merak edilen haberin detayları…
Çağrı merkezi personel başvuru şartları nelerdir?
T.C. Vatandaşı olmak
Eğitim şartını karşılamak
Yaş şartını karşılamak
Sicili temiz olmak (eski hükümlü alımı hariç)
Sağlıklı olmak (engelli alımı hariç)
Kamu haklarından mahrum olmamak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
Diksiyonu düzgün olmak
Hangi şehirlerde çağrı merkezi personeli alınıyor?
İŞKUR’un çağrı merkezi personel alım ilanıyla ilgili güncel olarak hangi şehirlerde alım yaptığını sizin için aşağıdaki listede topladık.
1.Sivas
2.Denizli
3.Düzce
4.Aydın
5.Van
6.İstanbul
7.Eskişehir
8.Zonguldak
9.Ankara
10.Ordu
11.Yalova
12.Kayseri
13.Şanlıurfa
14.Bursa
15.Trabzon
16.İzmir
17.Balıkesir
18.Denizli
Ayrıca https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436 sitesi üzerinden güncel olarak çağrı merkezi personel alımlarını takip edebilirsiniz.