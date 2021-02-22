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Ekonomi Çağrı merkezi personel alımı! Çağrı merkezi personel alımı hangi şehirlerde olacak ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Çağrı merkezi personel alımı! Çağrı merkezi personel alımı hangi şehirlerde olacak ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 18 ilde çağrı merkezi personeli alımı yapıldığı duyuruldu. KPSS puanı şartı olmadan çağrı merkezi personel alımında adayların,18 yaşını tamamlaması gerektiği ifade edilirken en az lise mezunu olması gerektiğini de bildirdi. Peki, çağrı merkezi personel alımı hangi şehirlerde olacak ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:21:00 -
Çağrı merkezi personel alımı! Çağrı merkezi personel alımı hangi şehirlerde olacak ve başvuru şartları nelerdir?

İnternet üzerinden çağrı merkezi personel alım ilanlarını araştıran adaylar için İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 471 çağrı merkezi personeli alınacağı bildirildi. Adayların aşağıda belirtilen genel başvuru şartlarını taşımasının yanında ilanlarda ki özel şartları da taşıması gerektiği ifade edildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Çağrı merkezi personel başvuru şartları nelerdir?

T.C. Vatandaşı olmak

Eğitim şartını karşılamak

Yaş şartını karşılamak

Sicili temiz olmak (eski hükümlü alımı hariç)

Sağlıklı olmak (engelli alımı hariç)

Kamu haklarından mahrum olmamak

Ekip çalışmasına yatkın olmak

Diksiyonu düzgün olmak

Hangi şehirlerde çağrı merkezi personeli alınıyor?

İŞKUR’un çağrı merkezi personel alım ilanıyla ilgili güncel olarak hangi  şehirlerde alım yaptığını  sizin için aşağıdaki listede topladık.

1.Sivas

2.Denizli

3.Düzce

4.Aydın

5.Van

6.İstanbul

7.Eskişehir

8.Zonguldak

9.Ankara

10.Ordu

11.Yalova

12.Kayseri

13.Şanlıurfa

14.Bursa

15.Trabzon

16.İzmir

17.Balıkesir

18.Denizli

Ayrıca https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436 sitesi üzerinden güncel olarak çağrı merkezi personel alımlarını takip edebilirsiniz.

 

 

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