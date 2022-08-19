Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Leicester City'de Çağlar Söyüncü devri sona eriyor. Yaz transfer sezonunu birçok takımla adı anılarak geçiren Milli futbolcumuz, sözleşmesinin son senesine girdiği İngiliz ekibinde sezona bir türlü başlayamadı. Çağlar Söyüncü için İngiliz basınında herkesi terse yatıracak flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Akşam'a göre; Premier Lig'in ilk 2 haftasında Leicester City formasıyla 1 dakika bile süre alamayan Çağlar Söyüncü için flaş bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yaz transfer sezonunda adı birçok dev takımla anılan Çağlar, sözleşmesinin son senesine girdiği Leicester City'den ayrılmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz sezon Leicester City adına sezonun en iyi isimlerinden biri olan Çağlar Söyüncü, transfer döneminin açılmasıyla birlikte birçok takımın ilgi odağı olmuştu. Real Madrid, Chelsea, Barcelona ve Inter ile adı sık sık anılan Milli futbolcu, bonservis bedelinin yüksekliği sebebiyle takımdan ayrılamamıştı. Çağlar Söyüncü bu sezona ise büyük bir hayal kırıklığı ile başladı. Teknik direktör Brendan Rodgers tarafından ligin ilk 2 maçında 1 dakika bile süre verilmeyen oyuncu İngiltere'de de gündem oldu. İngiliz basını, 26 yaşındaki başarılı stoperin neden oynamadığı konusunda türlü senaryolar yazsa da, şu bir gerçek ki Milli yıldız Leicester City tarafından gözden çıkarılmış durumda.

Sözleşmesinin son senesine giren ve transfer döneminin sonuna yaklaştığımız şu günlerde takımda kalması beklenen Çağlar Söyüncü için flaş bir transfer haberi gündeme düştü. Premier Lig ekibi Aston Villa'da 31 milyon euro bonservis verilerek Sevilla'dan alınan Diego Carlos, aşil tendonunun yırtılması sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak. Bu gelişme sonrası yönetimden stoper transferi isteyen teknik direktör Steven Gerrard, sunduğu listesinde Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

Sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile dirsek temasına geçen Aston Villa'nın listesinde Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Manuel Akanji ve Stefan de Vrij de bulunuyor. İngiliz ekibi ayrıca Marsilya'dan Duje Caleta-Car ile de temasta. Ancak habere göre Çağlar Söyüncü'nün imza atması en muhtemel isim olduğu belirtildi.

Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 41 maçta forma giymiş ve takımın as oyuncusu olmayı başarmıştı. Milli futbolcumuz, İngiliz ekibine 2018 yılında 21 milyon euro bedelle transfer olmuştu.