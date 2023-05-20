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Spor Çağlar Söyüncü adım adım dünya devine! Transfer için geri sayım başladı
Spor

Çağlar Söyüncü adım adım dünya devine! Transfer için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 10:59:00 -
Çağlar Söyüncü adım adım dünya devine! Transfer için geri sayım başladı

Çağlar Söyüncü sezon sonunda Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Çağlar Söyüncü sezon sonunda Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid ile anlaşmaya varan milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün transferinin sezonun bitmesinin ardından açıklanacağı belirtildi. Akşam'a göre; 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, adı uzun süredir Atletico Madrid ile anılan 26 yaşındaki futbolcunun transferi sezonun sona ermesinin ardından açıklanacak.

Çağlar'ın önümüzdeki haftalarda yeni takımına katılacağı belirtildi. Milli futbolcunun, Atletico Madrid'e imza attığı ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar geçerliği olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid, Çağlar'ın sözleşmesi sona erdiği için Leicester City'ye bonservis bedeli ödemeyecek.
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2018 yılından bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon sadece 9 maçta süre alabildi.

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