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Sağlık Çağımızın en büyük sorunu! Bakın fazla cep telefonu kullanmak neye sebep oluyor
Sağlık

Çağımızın en büyük sorunu! Bakın fazla cep telefonu kullanmak neye sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2023-06-09 09:39:00 -
Çağımızın en büyük sorunu! Bakın fazla cep telefonu kullanmak neye sebep oluyor

Uzman isim, fazla cep telefonu kullanımının beyin tümörlerini tetikleyebileceğini belirtti.

8 Haziran Beyin Tümörü Farkındalık Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Özel Egekent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, günümüzde beyin tümörünün yaygın hastalıklardan biri haline geldiğini vurguladı. 

Özellikle fazlaca elektro manyetik alana maruz kalmanın beyin bariyerini tahrip ederek beyin tümörüne yol açabildiğini ifade eden Doç. Dr. Memduh Kerman, uzun süreli cep telefonu kullanımından kaçınılmasının faydalı olacağını söyledi. Beyin tümörüne ailesel yatkınlığın etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Memduh Kerman, yaşın ilerlemesi, kafa travmaları, bazı kanser hücrelerinin beyne sıçraması gibi sebeplerin de hastalığa sebep olabileceğine işaret etti.

Sabahları baş ağrısıyla uyanmak tümör belirtisi olabilir

Beyin tümörünün belirtileri hakkında bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, sabahları baş ağrısı ile uyanmak ve mide bulantısının tümör belirtisi olabileceğini belirtti. Doç. Dr. Memduh Kerman, “Beyin tümörünün göstergeleri arasında konuşma bozukluğu da yer almaktadır. Tümör konuşma merkezlerine yakın olması sebebiyle konuşmada zorluk yaşanabilir. Aynı şekilde görme ve işitme bozukluğu da hastada gözlenebilir. Bunun yanı sıra kol ve bacaktaki güçsüzlük, denge kaybı ve frontal bölge tümörlerinde kişilik değişiklikleri görülebilir” ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde tümörün tedavisinde cerrahi işlem uygulanarak tümörün çıkartılabildiğini belirten Doç. Dr. Memduh Kerman, bu şekilde birçok ameliyat gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Beyin tümörünün tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kerman, kişilerin belirtilerden birini ya da birkaçını kendilerinde görmeleri halinde derhal bir uzmana başvurmalarını sözlerine ekledi.

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