Çağdaş Hukukçular Derneği'nden skandal açıklama: Alkol yasağı için ayaklanmaya davet ettiler!

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Vatandaşın sağlık derdine düştüğü salgın günlerinde, kendilerine alkolü dert edinenlere, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de katıldı. 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olması üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan ÇHD, "içkilerin satışının yasaklanması, iktidarın keyfi idare düzeninin bir ileri adım denemesidir." dedi.

'Tüm halklarımızı, keyfi idari yasaklara karşı koymaya, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaya çağırıyoruz'

Vatandaşları kışkırtan ifadeler kullanarak provokasyona soyunan Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geldiğimiz noktada yeni bir aşamaya geçilmiş, artık genelgeler de bir yana bırakılmıştır. Tam kapanma söylemi altında, içki satışı, bırakalım kanuni düzenlemeyi, bir genelge çıkarmaya dahi gerek görülmeksizin 'sözle yasaklanmıştır'. Hali hazırda, içki satışı yapan marketlere yasak tabelaları asılmakta, bazı tekel bayilere 'tam kapanma' süresince alkollü satış yapılamayacağına dair belgeler imzalatılmaya çalışıldığına dair haberler yapılmaktadır."

'Bu bir denemedir'

"Siyasal iktidarın esas derdi, keyfi idare imkanlarının sınırını test etmek, genişletmek ve demagojiyi gerçek kamusal tartışmanın önüne koymaktır. Özetle, ortada hukuken bir yasak 'yoktur'. Kaba güç gösterisi vardır. Tüm halklarımızı, keyfi idari yasaklara karşı koymaya, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaya çağırıyoruz."