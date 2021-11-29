Cadiz-Atletico Madrid maçı kaç kaç? Cadiz-Atletico Madrid maçı özeti
İspanya La Liga'nın 15. haftasında küme düşme hattından kurtulmak isteyen Cadiz'in konuğu Atletico Madrid oldu. Cadiz, küme düşme hattından uzaklaşmakta başarılı olamazken Atletico Madrid, Cadiz maçı sonarsı ikinci sıraya yerleşti. Peki Cadiz-Atletico Madrid maçı kaç kaç? İşte Cadiz-Atletico Madrid sonucu ve Cadiz-Atletico Madrid maçı özeti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Cadiz-Atletico Madrid kozlarını yeşil sahada paylaştı. Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında Cadiz'e konuk oldu. Mücadele, Atletico Madrid'in 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cadiz'e konuk oldu. Son şampiyon Atletico Madrid, Lemar'ın 56, Griezmann'ın 70, Correa'nın 76 ve Cunha'nın 86. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bir maç eksiği bulunan Atletico Madrid, puanını 29'a yükseltti. Cadiz ise 12 puanda kaldı.
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