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Çadır atölyede yaptığı yatlar uzak denizlerde turluyor

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde evinin bahçesine kurduğu çadır atölyede kendi çabalarıyla öğrendiği mesleğini 41 yıldır sürdüren Kemal Aytan'ın tasarladığı lüks yat ve tekneler, dünyanın dört bir yanından alıcı buluyor- Tekne ustası Kemal Aytan:- "Çalıştığımız firmalar aracılığıyla Almanya, Hollanda, İtalya'ya tekneler gönderdik. İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlere de gönderiyoruz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:47
Çadır atölyede yaptığı yatlar uzak denizlerde turluyor

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, evinin bahçesine kurduğu çadır atölyede kendi çabasıyla öğrendiği mesleğini 41 yıldır sürdüren Kemal Aytan'ın yaptığı lüks yat ve tekneler, çalıştığı firmalar aracılığıyla dünya denizlerine iniyor.

Osmanlı donanmasının kalyon ihtiyaçlarını karşılayan "tersaneler diyarı" Kurucaşile'de, gemi yapımı, yüzyıllardır babadan oğula miras kalarak devam ederken, evlerin bodrum katlarında ve kurulan çadırlarda yapılan çeşitli tür ve uzunluklardaki yatlar, yurt içine ve dışına pazarlanıyor.

İlçe merkezi Kargacak Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu çadır atölyede çalışan Kemal Aytan'ın tasarladığı lüks yat ve tekneler, dünyanın dört bir yanından alıcı buluyor.

- "Şimdiye kadar da bine yakın tekne ve yat yapmışımdır"

Kemal Aytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşında inşaatlarda çalıştığı sırada ilçede yapılan tekne ve yatların ilgisini çektiğini, bunun üzerine evinin bahçesinde tekne yapmaya karar verdiğini söyledi.

Gündüzleri inşaatlarda çalışırken, akşamları da gaz lambasıyla evinin bahçesinde 10 metrelik tekne işine başladığını dile getiren Aytan, "İlçemizde her yerde tekne yapılırken insan da merak ediyor. İnşaatçı olduğum için tekne işi daha iyidir diye düşündüm. Keser tutmasını, testere çekmesini bilmeden sabahlara kadar uğraşarak eğri doğru, yalan yanlış bir tekne yapmıştım. İlk teknemi 2 senede bitirdim. Daha sonra da bu işi sürdürdüm. Kendimi geliştirerek, atölyemi de büyüterek daha iyilerini, daha güzellerini yapmaya başladım." diye konuştu.

Aytan, kardeşlerini de ortak ederek 1995'te Herbot Denizcilik adı altında şirketleştiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Burada 21 metreye kadar üretim yaptık. Yaptığımız tekneleri belli bir aşamaya kadar getirip bırakıyoruz, sonrasına müşterinin istekleri doğrultusunda devam ediyoruz. Burada çalışan sayımızın 60 kişiye kadar çıktığı dönemler oldu. Çalıştığımız firmalar aracılığıyla Almanya, Hollanda, İtalya'ya tekneler gönderdik. Yine İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlere de gönderiyoruz. Yaptığımız bir tekne Yunanistan'daki bir fuarda dünya birincilik ödülü aldı. Bundan biz de gurur duyduk."

Meslekte 41. yılına girdiğini aktaran Aytan, "Şimdiye kadar bine yakın tekne ve yat yapmışımdır." dedi.

- "Amacım en iyi tekneyi yapmak"

Aytan, 61 yıldır sahil kasabasında yaşamasına ve 41 senedir de denizlere tekne ve yat indirmesine karşın yüzmeyi de tekne kullanmayı bilmediğini söyledi.

Evlerine çok yakın olmasına rağmen denize hiç ilgi duymadığını belirten Aytan, "Yüzme bilmem, tekne kullanmasını da bilmem. Kendime ait bir teknem de olmadı. Tekne kullanmaya da merakım olmadı. Merakı olanlar bize anlatıyor, biz de onların istekleri doğrultusunda gezi tekneleri ve yatlar yapıyoruz, denize indiriyoruz. Bizim işimiz, tekneye merakı olanlara, kullanmayı bilenlere tekne yapıp teslim etmek. Amacım en iyi tekneyi, en iyi yatı yapmak. Tekne veya yatı kullanamamak kötü anlama gelmemesi lazım. Bazı arkadaşlar var, yapıyor, kullanıyor, denize gidiyor ama ben merak etmedim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:47
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