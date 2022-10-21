Çad'da 7 partinin faaliyetleri askıya alındı

Çad hükümeti, askeri yönetim karşıtı protestoların ardından eylemlerin arkasında olduğu gerekçesiyle 7 siyasi partinin faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Bölgesel Yönetim Bakanlığı, devlet ve kamu güvenliğini tehdit ettikleri suçlamasıyla, demokrasi yanlısı göstericileri sokağa çağıran Değişim Partisi, Federasyon İçin Halk Cephesi, Sınır Tanımayan Sosyalist Parti, Les Patriotes, l'Al Takhadoum, Çad Adalet ve Eşitlik Partisi ile Yenilenme İçin Demokratlar Partisinin faaliyetlerini 3 ay süreyle yasakladı.

Kararname ile ayrıca muhalif partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan oluşan Wakit Tamma adlı muhalif oluşumun faaliyetleri de ülke genelinde durduruldu.

Geçiş dönemi başbakanı Salih Kibzabu, dün basına yaptığı açıklamada, olayları "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirerek gösterileri organize eden Değişim Partisi, Sınır Tanımayan Sosyalist Parti ve Wakit Tamma hakkında yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Hükümet, başkent Encemine, Moundou, Doba ve Koumra kentlerinde 18.00-06.00 saatlerinde süresiz sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Dünkü gerginlik yerini sükunete bıraktı

Göstericiler ile polis arasında askeri yönetiminin geçiş süresini uzatmasına tepki gösteren siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin örgütlediği, çok sayıda ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan dünkü eylemlerin ardından Çad sokakları, sokağa çıkma yasağının da etkisiyle güne sakin başladı.

Çad'daki savunmasız gruplar için dayanışma ve destek derneği (ASOSCOV) Başkanı Münir Muhammed itidal çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan gazeteci Abdoulaye Adoum Muhammed de kolluk kuvvetlerinin başkentin caddelerinde konuşlu vaziyette olduğunu ve bazı iş yerlerinin açılmadığı kentte sakinliğin hakim olduğunu ifade etti.

Muhalif Değişim Partisi lideri Succes Masra da Twitter hesabından, parti genel merkezinde güvenlik güçlerince arama yapıldığını belirterek, "70 kişiyi öldürüp 1000'in üstünde kişiyi gözaltına alıp, yaralayıp ve işkence yaptıktan sonra partinin binalarına saldırıyorlar." ifadesini paylaştı.

Çad geçiş hükümeti başbakanı Salih Kibzabu, dün basına yaptığı açıklamada, hükümetin "silahlı ayaklanma" olarak nitelediği olaylarda ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 civarında da yaralı olduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin dün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine'de yüzlerce kişi askeri yönetime karşı sokaklara dökülmüş, polisin müdahalesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Babasından sonra iktidarı devralan general Muhammed İdris Debi İtno'nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

Afrika Birliği, Fransa ve ABD, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınamıştı.