Buzlukta çorba saklanır mı? Hangi çorba buzlukta ne kadar kalır?

Ev yapımı çorba özellikle yoğun günlerde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak buzdolabında en fazla 3-4 gün dayanabilen çorbayı daha uzun süre saklamak isteyenlerin aklına ilk gelen yöntem dondurmak oluyor. Doğru koşullarda saklanan çorba, buzlukta aylarca muhafaza edilebiliyor. Fakat her çorba buzlukta lezzetini koruyamıyor. İçeriği, kıvamı ve saklama yöntemi sonucu doğrudan etkiliyor. Peki, hangi çorba buzlukta ne kadar saklanır?

Çorba buzlukta saklanır mı?

Çorba buzlukta saklanabilir. Hatta buzdolabında en fazla dört gün dayanabilen çorbalar, uygun şekilde dondurulduğunda üç aya kadar güvenle muhafaza edilebilir. En iyi sonuç için çorbanın pişirildiği gün ya da en geç üç gün içinde dondurulması önerilir.

Hangi çorba buzlukta daha iyi dayanır?

Genel olarak et suyu ya da sebze suyu bazlı, yani daha akışkan ve berrak çorbalar buzlukta daha iyi sonuç verir. Tavuk suyu çorba, mercimek çorbası, sebze çorbası ve et suyu bazlı tarifler dondurulduktan sonra çözüldüğünde kıvamını büyük ölçüde korur.

Kremalı çorbalar, patatesli çorbalar ya da yoğun nişasta içeren tarifler ise dondurulduktan sonra dokusal değişim yaşayabilir. Patates yumuşayıp dağılabilir, krema kesilebilir. Pirinçli ve makarnalı çorbalarda da benzer şekilde lapa kıvam oluşabilir. Bu nedenle eğer çorba dondurulacaksa, krema, süt, makarna ya da patates gibi sonradan eklenebilecek malzemeleri dondurmadan önce ilave etmemek daha iyi bir sonuç sağlar.

Çorba buzlukta ne kadar kalır?

Çorba buzlukta ortalama üç ay boyunca saklanabilir. Daha uzun süre kalması mümkün olsa da zamanla lezzet kaybı ve sulanma görülebilir. Özellikle kremalı çorbalar bir ya da iki ay içinde tüketildiğinde daha iyi sonuç verir.

Çorba buzluğa nasıl konulmalı?

Çorba dondurulmadan önce mutlaka tamamen soğutulmalı. Tencereyi buzlu su dolu bir leğene oturtup arada karıştırarak soğutma süreci hızlandırılabilir.

Saklama sırasında porsiyonlara ayırmak büyük kolaylık sağlar. Dondurucuya uygun kaplar ya da kilitli buzluk poşetleri tercih edilebilir. Poşetler doldurulurken biraz boşluk bırakılmalı çünkü çorba donarken hacmi genişler. Poşetlerin düz şekilde dondurulması hem yer kazandırır hem de daha hızlı çözünmesini sağlar. Kapların üzerine tarih yazmak da saklama süresini takip etmek açısından önemlidir.

Donmuş çorba nasıl çözdürülür ve ısıtılır?

En güvenli yöntem, çorbayı bir gece önceden buzdolabında çözmeye bırakmaktır. Ardından ocakta ya da mikrodalgada ısıtılabilir. Ocakta ısıtırken kısık ya da orta ateşte, ara ara karıştırarak ısıtmak kıvamın korunmasına yardımcı olur.

Çorba çözüldükten ve ısıtıldıktan sonra dört gün içinde tüketilmeli, tekrar tekrar dondurulmamalıdır.