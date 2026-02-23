Saldırganlardan birinin serbest bırakılması infiale neden oldu! Saldırgan abi neden serbest bırakıldı?

Olayın sosyal medyada ve basında geniş yankı bulmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, baba ve 14 aylık bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırganın tutuklandığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle, titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Hastanede tedavisi süren küçük kızın ve babanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

ŞENER ERGİN TUTUKLANDI, ABİ SERBEST BIRAKILDI!

14 aylık bebeğin kafasında 3 kırığa neden olan Van Ercişli Şener Ergin tutuklandı. Ancak olay sırasında yanında olduğu belirtilen saldırganın abisi Servet Ergin serbest bırakıldı. Yaşanan insanlık dışı saldırının içinde olmasına ve gözaltına alınmasına rağmen saldırganlardan Servet Ergin’in tutuklanmaması, adeta sosyal medyada infiale neden oldu.

VATANDAŞLAR SERVET ERGİN’İN TUTUKLANMAMASINA TEPKİLİ!

Vatandaşlar, bebeğin üç yerinde kırık olmasına rağmen Servet Ergin’in tutuklanmamasına sert tepki gösterdi. Yapılan binlerce paylaşım arasında, saldırganların aylardır kucağında bebeğiyle birlikte saldırdıkları baba Muhammed Baca’yı evini 2 buçuk milyona satıp mahalleyi terk etmesi yönünde baskı yaptıkları ve Baca’nın da buna ilişkin şikâyetleri olmasına rağmen iki saldırgandan birisinin serbest bırakılmasına anlam veremediklerini belirttiler. Yorumlar arasında sık sık tekrarlanan; “O saldırganlar, o kararı alan hakim savcının çocuğunun başını yarsalardı yine serbest bırakılır mıydı?” şeklindeki soru ise dikkat çekti.