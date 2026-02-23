Gözler şaibeli kurultay davasında

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Skandallarla anılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili ceza davası devam ediyor. Pavyonlarda ve otellerde rüşvet dağıtılan kurultaya hile karıştırmaktan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Yolsuzluktan tutulu Ekrem İmamoğlu dahil 12 isim oylamaya hile karıştırmaktan yargılanıyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Özgür Özel ve ekibinin baskısıyla evvela defaatle ertelemek ardından reddetmek durumunda kaldığı davayla ilgili tartışmalar dinmeyedursun dikkatler Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin alacağı karara döndü.

12 ismin 1 ila 3 yıl hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın soruşturmasında 36 tanık dinlenirken 115 şüphelinin ifadesi alınmış, 51 ismin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarına erişilmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak konumlandırılmıştı. Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer’in dosyaları vekil olmaları nedeniyle ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. İmamoğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ise yargılanmasına hükmedilmişti.

Davanın ilk iki duruşmasında sanıklar dinlenmişti. İkinci duruşmada ara karar açıklanmıştı. Mahkeme belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenmesine hükmederek Lütfü Savaş’ın katılma talebini kabul etmişti. Hem tanık hem sanık ifadeleri hem iddianamede yer alan itiraflar, deliller Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Özel ve ekibinin yıldırma girişimlerine aldırmayarak adil karar vermesi ümidini kuvvetlendirdi. Olan bitenleri yakından izleyen milyonlar, “İmamoğlu ve Özel dahil 12 isme ceza çıkması ihtimali güçlü” fikrinde buluştu. Hukukçular da bugün mahkemeden çıkacak kararla yeni bir fotoğrafın ortaya çıkacağını dile getirdiler. Ayrıca “Davada adil karar çıkmalı. Hata yapanın yanına kâr kalmamalı” cümlesini kullandılar.