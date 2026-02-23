  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor! Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor! Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş! CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü? İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu! Teşhirci Sapık Laikler çıldırdı ama HÜDA PAR'ın 'kadın doğumda mahremiyet' talebini dünya tartışıyor Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!
Gündem Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Gündem

Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Kocaeli'de bir okulun öğrencileri, hazırladıkları video ile Ramazan ayının sadece aç kalmak olmadığını, aynı zamanda bir ahlak terbiyesi olduğunu tüm Türkiye'ye hatırlattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda çocuklar, "Ramazan Mektebi" çatısı altında bir araya gelerek manevi değerlerimize dikkat çekti.

Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz

Görüntülerde yan yana gelen pırıl pırıl öğrenciler, "Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz" mesajıyla gönülleri fethetti. Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve barışma ayı olduğunu vurgulayan minikler, sadece mideleriyle değil; dilleriyle, elleriyle ve kalpleriyle de bu kutsal aya eşlik ettiklerini gösterdiler.

Haberin öne çıkan detayları:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23