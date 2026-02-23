Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Kocaeli'de bir okulun öğrencileri, hazırladıkları video ile Ramazan ayının sadece aç kalmak olmadığını, aynı zamanda bir ahlak terbiyesi olduğunu tüm Türkiye'ye hatırlattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda çocuklar, "Ramazan Mektebi" çatısı altında bir araya gelerek manevi değerlerimize dikkat çekti.
Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Görüntülerde yan yana gelen pırıl pırıl öğrenciler, "Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz" mesajıyla gönülleri fethetti. Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve barışma ayı olduğunu vurgulayan minikler, sadece mideleriyle değil; dilleriyle, elleriyle ve kalpleriyle de bu kutsal aya eşlik ettiklerini gösterdiler.
Haberin öne çıkan detayları:
- Erdemli nesiller: Çocukların "Kin tutmuyoruz" vurgusu, toplumsal barış ve hoşgörü adına umut verici bir tablo oluşturdu.
- Manevi iklim: MEB bünyesindeki okullarda bu tür etkinliklerin artması, kültürel mirasımızın geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıyor.
- Gönül birliği: Videonun sonunda çocukların hep bir ağızdan sergilediği samimiyet, izleyenlere "Eski Ramazanlar ölmemiş, evlatlarımızın kalbinde yaşıyor" dedirtti.