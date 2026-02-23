  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran böyle kuşatıldı: ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı haritada!

ABD, nükleer görüşmeler devam ederken İran çevresine uçak gemileri ve savaş uçakları başta olmak üzere son yılların en kapsamlı askeri sevkiyatlarından birini gerçekleştiriyor.

ABD, nükleer görüşmeler devam ederken İran çevresine uçak gemileri ve savaş uçakları başta olmak üzere son yılların en kapsamlı askeri sevkiyatlarından birini gerçekleştiriyor.

İran ile nükleer müzakerelerdeki belirsizlik sürerken, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yayınlanan interaktif haritalar, Washington'ın İran'ı stratejik noktalardan kuşatan geniş kapsamlı bir askeri ağ kurduğunu gösteriyor. Bu hamle, ABD Elçisi Steve Witkoff'un "baskılara rağmen İranlıların teslim olmamasına" dair şaşkınlığını dile getiren açıklamalarının ardından, müzakerelerin tıkanması durumunda "sınırlı saldırı" ihtimalinin masada olduğunu kanıtlar nitelikte.

 

Denizlerde uçak gemisi diplomasisi

Haritadaki en dikkat çekici unsur, Umman Denizi'nde konuşlu olan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki saldırı grubu. Yaklaşık 80 uçak kapasiteli bu devasa güç, uzun menzilli hava operasyonları ve gözetleme kabiliyeti sağlıyor. Öte yandan, dünyanın en modern uçak gemisi olan USS Gerald Ford, Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor. Gerald Ford'un bölgeye ulaşmasıyla ABD, bölgede iki uçak gemisinden oluşan devasa bir deniz "armadası" tamamlamış olacak.

 

Stratejik derinlik ve hava gücü

Hava gücü noktasında ise F-35, F-15 ve F-16 filoları Orta Doğu ve Avrupa'daki üslere yayılmış durumda. Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı kabul edilen F-22 Raptorlar ise şimdilik İngiltere'de yedek güç olarak bekletiliyor. ABD, Yunanistan'dan Almanya'daki Ramstein Üssü'ne kadar uzanan bir lojistik ağ üzerinden hareket ediyor. Ayrıca Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü, İran operasyonları için kritik bir lojistik merkez olarak öne çıkıyor; ancak bu üssün kullanımı konusunda İngiltere ve Mauritius ile diplomatik temaslar sürüyor.

 

Diplomasi mi yoksa askeri müdahale mi?

Askeri yığınak devam ederken, Cenevre'de dolaylı nükleer müzakereler de yürütülüyor. Washington, İran topraklarında uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulmasını şart koşarken; Tahran yönetimi barışçıl nükleer haklarından ve füze programından ödün vermeyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, bu devasa askeri yığınağın tamamlanmak üzere olduğunu ve bölgenin ya büyük bir anlaşmaya ya da Orta Doğu'nun haritasını yeniden şekillendirecek bir çatışmaya doğru evrildiğini belirtiyor.

