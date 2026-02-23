  • İSTANBUL
Meksika'da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! "Otellere ilişmediler şimdilik"
Gündem

Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik”

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! "Otellere ilişmediler şimdilik"

Meksika’da kartel lideri “El Mencho” takma isimli Nemisio Osegara Sermantes’in operasyon sonucu öldürülmesiyle birlikte kartel misilleme eylemleriyle ülkeyi baştan başa ateşe verdi.

Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: “El Mencho takma isimli Nemisio Osegara Sermantes’in operasyon sonucu öldürülmesiyle birlikte kartel misilleme eylemleri yapmaya başladı. Kartelin lideri öldürüldükten sonra ‘Saat 14.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı’ ilan etti. 'sokakta kim olursa öldüreceğiz' diye bildiri yayınladılar” diye bilgi verdi.

2024 YILINDAN BU YANA LİDERLİK SAVAŞI VAR

Cüneyt Özdemir şunları söyledi: “Sinaloa adını sanırım Narcos dizilerinden duymuşsunuzdur. Meşhur 2017'de yakalanıp ABD'ye götürülen El Chapo'nun lideri olduğu kartel. 2024 yılından bu yana bir liderlik savaşı var. Sadece geçen yıl 2000 ölü, 2900 kayıp olmuş. Şimdi bile bu yeni nesil Kartel'de (CJNG) liderlik kavgası başladı bile. Yani Meksika'da bir devletle savaş var bir de Kartel içi fraksiyon veya liderlik savaşları var!”

“KARTEL OTELLERE ŞİMDİLİK İLİŞMEDİ”

Özdemir, şu ana kadar kartel mensuplarının otobüsleri, toplu taşıma araçlarını, benzinlikleri yaktıklarını belirterek, “Henüz otellere girmediler. Otellere girerlerse felaket olur” dedi. Özdemir, şunları aktardı: “Mesela Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde 1200'den fazla kişi mahsur kalmış durumda. Ve geceyi Hayvanat Bahçesinin otoparkında geçiriyorlar. Meksika'da geceyarısına doğru yaklaşırken eylemler devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına herkes uyuyor. Yerel dükkanlar yakılıyor. Tek teselli şu ana kadar turistlerin olduğu otellere müdahale edilmedi. Yani Kartel ilişmedi diyelim... Şimdilik!”

HAVALİMANINDA BİNLERCE TURİST MAHSUR KALDI!

Öte yandan, kartelin saldırdığı Guadalajara Havalimanı’nda da binlerce turist ve Meksika vatandaşının mahsur kaldığı, aralarından bazılarının vurulduğu haberleri geliyor.

