Kadın - Aile
Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası kıvamını tutturmak kolay değildir onun için tarifi iyice düzenli bir şekilde yapmakta yarar var.

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

Annelerimizin eli değmiş gibi tarhana için tüm malzemeler tam oranında eklenmelidir. Süper lezzetli tarhana nasıl yapılır?

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası, geleneksel Türk mutfağının yapımı oldukça kolay en sevilen besleyici lezzetlerinden biridir. Ancak, tarhana çorbasının lezzetini tamamen ortaya çıkarmak için bazı püf noktalarını uygulamak gerekir. Size adım adım tarhana çorbası yapımı hakkında tarifimizi paylaşmak istedik:

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

Malzemeler: 1 su bardağı toz tarhana 6-7 su bardağı su veya et suyu (et suyu kullanmak çorbanın lezzetini daha da artırır) 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı 1 tatlı kaşığı domates salçası

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

2 diş sarımsak (ezilmiş) 1 çay kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı) Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

1. Tarhanayı Hazırlama Tarhanayı kullanmadan önce su veya et suyuyla yumuşatmanın önemini atlamamak gerekir. Bir su bardağı toz tarhanayı bir kaseye alın ve üzerine yaklaşık 1,5 su bardağı ılık su ekleyiniz. Tarhanayı bu suyun içinde yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Bu yumuşatma işleminin önemi tarhananın çorba yapımında daha homojen bir şekilde çözülmesini sağlamaktır.

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

2. Soteleme Bir tencereye tereyağını veya zeytinyağını ekleyin ve tereyağı eriyindeye kadar karıştırın. Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve bir kaç dakika kavurun. Ardından, domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Salçanın kavrulması, çorbanın lezzetini derinleştirecektir.

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

3. Baharatları Ekleme Kavurduğunuz bu karışıma kuru nane, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Bu baharatlar çorbanıza hem aroma hem de hafif baharatlı bir tat katacaktır. Baharatları ekledikten sonra karışımı bir dakika daha kavurun ki tüm tatlar birbirine iyice geçsin ve de karışsın.

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

4. Tarhanayı Ekleyin Yumuşamış tarhanayı tencereye ekleyin. Bu aşamada sürekli karıştırarak tarhananın topaklanmasını engellemelisiniz. Ardından, kalan suyu veya et suyunu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Çorbanın pürüzsüz olmasını sağlamak için bu aşamada bir çırpıcı kullanabilirsiniz.

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

5. Pişirme: Çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve çorbanızı 15-20 dakika kadar pişirin. Bu süre içinde çorbanız kıvam alacaktır. Eğer çorba çok koyu olursa, biraz daha su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

6. Servis: Tarhana çorbanızı sıcak olarak servis edin. Servis öncesi üzerine taze nane yaprakları serpiştirerek veya bir parça tereyağı ekleyerek sunabilirsiniz. Yanında taze ekmek ile harika bir kış çorbası olarak tüketebilirsiniz.

