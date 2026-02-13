Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi

3. Baharatları Ekleme Kavurduğunuz bu karışıma kuru nane, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Bu baharatlar çorbanıza hem aroma hem de hafif baharatlı bir tat katacaktır. Baharatları ekledikten sonra karışımı bir dakika daha kavurun ki tüm tatlar birbirine iyice geçsin ve de karışsın.