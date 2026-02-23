  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz Gözler şaibeli kurultay davasında İran böyle kuşatıldı: ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı haritada! CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar Washington’ın gölgesinde Paris ittifakı Ortağını Güney Asya’da buldu Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik” Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?" Saldırganlardan birinin serbest bırakılması infiale neden oldu! Saldırgan abi neden serbest bırakıldı? Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz İsrail yanlısı AB'den barış komedisi MEB’e yapılan saldırılara flaş yorum: 28 Şubat’ın yıl dönümünde…
Yerel AK Partili belediyeden Gazze'de iftar
Yerel

AK Partili belediyeden Gazze'de iftar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
AK Partili belediyeden Gazze'de iftar

Şahinbey Belediyesi, kardeş belediye olarak destek sunduğu Gazze’de Ramazan ayının bereketini ve paylaşma iklimini yaşatmayı sürdürüyor. Belediye tarafından hayata geçirilen yardım programı çerçevesinde her gün bin kişiye iftar yemeği ulaştırılıyor.

Şahinbey Belediyesi, İsrail zulmünün altında olan Filistinli ve Gazzelilere destek olmaya devam ediyor. Daha önce Gazze’ye tam donanımlı ambulans desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, Ramazan ayında da Gazzelileri yalnız bırakmayarak her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Gazze halkının zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduk. Daha önce ambulans desteğinde bulunduğumuz Gazze’de, Ramazan ayında da kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her gün 1000 kişilik iftar yemeği ikram ederek, sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Dualarımız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimizle birliktedir" dedi.

 

Şahinbey Belediyesi’nin başlattığı iftar programı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlıyor. Ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Bölge halkının yanında olduklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gazze’ye yapılan yardımların sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını, ihtiyaç oldukça desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Gazze-Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin El-Batta verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu iftardan dolayı Gazze-Han Yunus İlçesi’nden saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi
Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Gündem

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Nusret'ten doğduğu köye büyük vefa: Her gün 1000 kişiye sınırsız iftar
Nusret'ten doğduğu köye büyük vefa: Her gün 1000 kişiye sınırsız iftar

Gündem

Nusret'ten doğduğu köye büyük vefa: Her gün 1000 kişiye sınırsız iftar

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin iftar programına katıldı
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin iftar programına katıldı

Gündem

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin iftar programına katıldı

CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar
CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar

Gündem

CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23