Saraydan sokağa yayılan sır! İşte tavukgöğsünün gerçek hikayesi
Gıda

Saraydan sokağa yayılan sır! İşte tavukgöğsünün gerçek hikayesi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saraydan sokağa yayılan sır! İşte tavukgöğsünün gerçek hikayesi

Kimi Avrupa mutfağında ortaya çıktığını sandı, kimi Bizans’a dayandırdı... Oysa tavukgöğsünün kökleri Orta Çağ’a uzanıyor; Osmanlı sarayında şekillenip zamanla halkın benimsediği bu tatlı, yüzyıllardır sofralardaki yerini koruyor. Peki, leziz bir tavuk göğsü için hangi malzemelere ihtiyaç var?

Bugün tatlıcı vitrinlerde sade bir muhallebi gibi görünen tavukgöğsü, aslında yüzyıllara yayılan bir mutfak yolculuğunun ürünü. İlk örneklerinin Romalılar dönemine uzandığı belirtilen bu tatlı, Bizans üzerinden Türk mutfağına geçti. Avrupa’da zamanla unutulsa da Türkler tarafından benimsenerek geliştirildi ve hatta kazandibi gibi yeni tatlıların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

 

Roma’dan Osmanlı mutfağına

Tavukgöğsünün temeli Orta Çağ Arap-Fars mutfağına dayanıyor. 10. yüzyılda kaleme alınan eserlerde, tavuk göğsü, pirinç ve sütle hazırlanan bir lapa türünden söz ediliyor. Şeker eklenmesiyle farklı bir tatlı formuna dönüşen bu tarif, ilerleyen dönemlerde Avrupa mutfağına da etki etti. Orta Çağ Fransa’sında ortaya çıkan “Blanc-manger” adlı tarif de benzer bir teknikle hazırlanıyordu.

 

Osmanlı dönemine gelindiğinde ise tavukgöğsü artık saray ve konak mutfağının önemli tatlılarından biri haline geldi. Zamanla halka yayıldı ve klasik Türk tatlıları arasında yerini aldı. Dövülmüş tavuk etiyle kıvam verme tekniği ise keşkeğin temelini oluşturan yöntemlerden biri olarak mutfak kültüründe kalıcı bir iz bıraktı.

 

Yüzyıllardır yapılan bir muhallebi çeşidi olan tavukgöğsü, özellikle yabancılar tarafından şaşkınlıkla karşılanan Türk tatlılarından biri olmayı sürdürüyor.

 

Evde yalancı tavukgöğsü nasıl yapılır?

Tavuk eti kullanmadan tatlı yapmak istiyorsanız; işte denenmiş leziz o tarif:

 

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 litre süt
  • 1 paket vanilya

 

Yapılışı

Öncelikle tereyağı kısık ateşte eritilir. Ardından un eklenerek kokusu çıkana kadar yaklaşık 4-5 dakika kavrulur.

 

Un kavrulurken bir yandan tel çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam edilerek süt yavaş yavaş ilave edilir. Bu aşamada sürekli karıştırmak topaklanmayı önlemek için önemlidir. 

 

Şeker eklenir ve karışım koyulaşana kadar pişirilir. Kıvam alan muhallebi ocaktan alınır, vanilya ilave edilir ve 3-4 dakika mikserle çırpılır.

Hazırlanan tatlı 22 cm’lik ıslatılmış bir tepsiye dökülerek spatula yardımıyla düzeltilir. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir.

 

Ardından üzeri streç filmle kapatılarak buzdolabında 2-3 saat dinlendirilir. Servis öncesi kenarlarına hafifçe bastırılarak havası alınır ve servis tabağına ters çevrilerek çıkarılır.

 

Üzeri isteğe göre tarçın, Hindistan cevizi ya da file Antep fıstığıyla süslenebilir.

