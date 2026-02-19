  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu detaya dikkat.. Osmanlı’da gizli mesajmış! Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir? Abdullah Gül sessizliğini bozdu Kim Jong-un'dan gövde gösterisi! Dünyanın 'en güçlü' silahını tanıttı Sapkın ağın ucu Dubai’ye uzanmıştı: Epstein’ın ahlaksız dostu CEO apar topar istifa etti Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu Terör örgütü YPG gitti huzur geldi! Rakkalılar ramazana umutla başladı Meğer neler yapıyormuş: Hurmanın yanında bir bardak su içmenin 10 faydası! Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler... Okan Buruk çok istiyor ama... Hoffenheim Ozan'ı Galatasaray'a kaptırmak istemiyor
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

İftarınızda mutlaka bu lezzete yer açmalısınız.

#1
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Ramazan ayında oruç tutanlar için hafif, sağlıklı ve lezzetli bir çorba alternatifi arayanlar için tarhun çorbası mükemmel bir seçenek olabilir. Tarhun, hem aromatik hem de besleyici özellikleriyle bilinen bir bitkidir ve çorbalara hem taze bir lezzet hem de sağlık faydaları katar. Peki, tarhun çorbası nedir ve ne gibi faydalar sunar?

#2
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Tarhun, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olan, antioksidan özelliklere sahip ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitkidir. Tarhun çorbası, bu bitkinin doğal faydalarını en iyi şekilde sunarken, hafifliğiyle de mideyi yormaz. Ayrıca, içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda enerji verir, zengin lezzetiyle ise sofranıza farklı bir dokunuş katabilir.

#3
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Tarhun çorbası, genellikle taze tarhun, sebzeler ve et suyu ile yapılan oldukça basit ve besleyici bir tariftir. Kremalı tarifler de mevcut olsa da, geleneksel tarhun çorbası genellikle düşük kalorili ve besleyici bir alternatiftir. Tarhun, çorbaya özel bir tat katarak, sıradan çorbalardan farklı bir lezzet deneyimi sunar.

#4
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

İşte tarhun çorbasının temel tarifi: Malzemeler: Taze tarhun, soğan, havuç, patates, tavuk suyu (veya sebze suyu), zeytinyağı, tuz, karabiber.

#5
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Yapılışı: Sebzeler doğranır ve zeytinyağında hafifçe sotelenir. Ardından tavuk suyu eklenir ve sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Son olarak, taze tarhun eklenir ve çorba birkaç dakika daha kaynatılır. Çorba, pürüzsüz olması için bir el mikseriyle çırpılabilir.

#6
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Şeker hastaları için de ideal bir çorba alternatifi olan tarhun çorbası, düşük kalorili ve besleyici içeriğiyle kan şekerini dengelemede yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği, sindirimi kolaylaştırırken, düşük glisemik indeksli sebzelerle yapılan tarifler kan şekerinin düzenlenmesine katkı sağlar.

#7
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Tarhun çorbası, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir seçenek olarak sofralarınızda yerini alabilir. Hem sindirimi rahatlatan hem de bağışıklığı güçlendiren bu çorba, hem Ramazan sofralarınızda hem de günlük menülerinizde sağlıklı bir alternatif olabilir. Taze tarhun kullanarak yapacağınız bu çorba, hem düşük kalorili hem de vitamin deposu bir lezzet sunar.

#8
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Konya Tarhun Çorbası, Konya mutfak kültürünün öne çıkan geleneksel lezzetlerinden biridir. Bölgede halk arasında "terhun çorbası" olarak da bilinen bu çorba, yoğurtlu terbiyesi ve kendine özgü tarhun aromasıyla tanınır.

#9
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Hazırlama süresi: 10 Pişirme süresi: 30 Kaç kişilik: 4 Kaç kalori: 150-200

#10
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

MALZEMELER Tarhun Çorbası Tarifi İçin Malzemeler Tarhun Çorbası Tarifi İçin: 500 g kırmızı et (tercihen kuzu eti), 5 su bardağı su, 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı buğday unu, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tarhun, 1 tatlı kaşığı tuz

#11
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

1.Kuzu eti ve suyu tencereye alarak et yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan eti küçük parçalara ayırın. Hazırlama sırasında su miktarı azalmışsa, yaklaşık 5 su bardağı olacak şekilde sıcak su ilavesi yapın.

#12
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

2.Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu; etin haşlama suyundan alınan yaklaşık 1 su bardağı kadar sıcak su ile homojen bir kıvam alana kadar dikkatlice karıştırın. 3.Taze tarhun kullanıyorsanız ince ince doğrayın, kuru tarhun kullanıyorsanız ufalayarak bu karışıma ekleyin. Hazırlanan terbiyeyi kaynamakta olan et suyuna azar azar ilave edin ve kesilmemesi için sürekli karıştırın.

#13
Foto - Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

4.Son olarak tuzunu ekleyin ve birkaç taşım kaynatın. 5.Çorbayı servis kaplarına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak eritilmiş ya da kızdırılmış tereyağı gezdirerek sıcak servis edin. Tarhunun aromasını korumak için ise taze kullanılıyorsa ince doğranmalı, kuru kullanılıyorsa ufalanarak ölçülü miktarda eklenmelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Hastanede mide bulandıran olay
Dünya

Hastanede mide bulandıran olay

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı. Yapılan incelemeler sonucu mide bulandıran gerçek ortaya çıktı. ..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! "Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım"
Gündem

Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım”

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemalist Emin Çölaşan'ın yıllar önce Hürriyet'teki "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan ayında ..
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23