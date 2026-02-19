Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu

Ramazan ayında oruç tutanlar için hafif, sağlıklı ve lezzetli bir çorba alternatifi arayanlar için tarhun çorbası mükemmel bir seçenek olabilir. Tarhun, hem aromatik hem de besleyici özellikleriyle bilinen bir bitkidir ve çorbalara hem taze bir lezzet hem de sağlık faydaları katar. Peki, tarhun çorbası nedir ve ne gibi faydalar sunar?