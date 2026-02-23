Ramazan’ın kadim geleneğini MÜSİAD üyesi işadamı devam ettirdi: 3 bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borcu kapattı

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu iyilik hareketinde, İdil’de bir, Kumçatı’da ise iki dükkanın borç yükü sıfırlandı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret eden Ahmet Adan, bu kadim geleneğin hem esnafı hem de ödeme güçlüğü çeken vatandaşları rahatlattığını vurguladı.

Bu geleneği yaşatmaktan onur duyduklarını belirten Adan, "Bu uygulama sayesinde dar gelirli vatandaşlarımızın yükü hafiflerken, yerel esnafımız da canlanıyor. MÜSİAD olarak bu güzel mirası her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettirdik" dedi.

Kumçatılı esnaf Ahmet Güler ise borçların tamamen kapatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayırsever büyüklerimiz gelip defteri kapattılar. Hem biz hem de vatandaşlarımız rahatladı. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.