Ramazan'ın kadim geleneğini MÜSİAD üyesi işadamı devam ettirdi: 3 bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borcu kapattı
Gündem

Ramazan’ın kadim geleneğini MÜSİAD üyesi işadamı devam ettirdi: 3 bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borcu kapattı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Ramazan’ın kadim geleneğini MÜSİAD üyesi işadamı devam ettirdi: 3 bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borcu kapattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Temsilcisi Ahmet Adan, hayırseverlerin de desteğiyle Şırnak’ın Kumçatı beldesi ve İdil ilçesinde bulunan üç dükkanın veresiye defterlerini satın alarak toplam 200 bin liralık borcu kapattı.

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu iyilik hareketinde, İdil’de bir, Kumçatı’da ise iki dükkanın borç yükü sıfırlandı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret eden Ahmet Adan, bu kadim geleneğin hem esnafı hem de ödeme güçlüğü çeken vatandaşları rahatlattığını vurguladı.

Bu geleneği yaşatmaktan onur duyduklarını belirten Adan, "Bu uygulama sayesinde dar gelirli vatandaşlarımızın yükü hafiflerken, yerel esnafımız da canlanıyor. MÜSİAD olarak bu güzel mirası her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettirdik" dedi.

Kumçatılı esnaf Ahmet Güler ise borçların tamamen kapatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayırsever büyüklerimiz gelip defteri kapattılar. Hem biz hem de vatandaşlarımız rahatladı. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

 

Hayırlarını bu sadakayı bak sadaka Allah Kabul etsin. Zekatın

Asıl anlamı; zekat verdiğinde zekat verir hale gelecek şekilde zekatı carcur etmeden en yakın ehline vermek. İslamın gayesi fakirlik olmaması . Birgaribana 30 paket gönderip 18 tane yagı satan garibe kullanma tarihi gecince işe yaramaz bu yağlar demeyio, buna zekat verilmez kadınlar pazarında satarken gördüm diyen siyonist bidatlı oyunları cözüp. İslamın özüne bir an önce dönmek gerek.
