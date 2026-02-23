  • İSTANBUL
Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?"
Gündem

Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?"

Emin Pazarcı, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki günlerini bir "faaliyet raporu" gibi sunmasını "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun kitap okuma, mektup yazma, şiir kaleme alma ve yemek yapma gibi iddialarını tiye alan Pazarcı, asıl odaklanılması gereken noktanın dosyadaki suçlamalar ve finansman kaynağı olduğunu vurguladı.

Pazarcı'nın paylaşımındaki çarpıcı ifadeler şunlar:

  • İnsanüstü İmaj Çalışması: "Bir sürü roman, ekonomi kitabı okuyormuş! Nutuk'u 3 kez bitirmiş! Binlerce mektuba cevap veriyormuş! Fikirler, projeler, raporlar, planlar üretiyor, şiir bile yazıyormuş! Bitmedi.

  • Yemek yapıyor, sporu ihmal etmiyor..."
  • Asıl Soru Finansman: "İddianamedeki onca suçlama için ne diyorsun? Bu algı operasyonlarını yönetmek, yabancı gazetelerde makale yayınlatmak, yapay zeka videoları hazırlamak ve koca bir avukat ordusunu mahkemelere yığmak için parayı nereden buluyorsun?"
  • Değirmenin Suyu: "Cezaevi görmüş biri olarak, 'Bu insanüstü gücü nereden buldun' demeyeceğim. Herkes gibi ben şunu merak ediyorum: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?"

Algı Belediyeciliği Cezaevinde de Tam Gaz

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar da İBB kaynaklarının veya şaibeli fonların bu devasa reklam kampanyasında kullanılıp kullanılmadığını sorgulamaya başladı. Pazarcı'nın "Yerseniz..." diyerek başladığı eleştirileri, CHP içindeki "reklam bütçesi" tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.

ata

adam bomboş... tın tın... birileri eline tutuşturuyor. kafa basmaz o kadar. anladığı tek şey yatmak. tatil, balık rakı...

resat,

chp nin enson katına türbe yeşili atılmasıyla ,elde edilmiş ,çifte kavrulmuş algıdır, algının ta kendisidir , seçim vakti öğleyin eyüpsultanda, ikindi vakti binlerce fit yükseklikte partide ,,akşam vakti londrada ,
