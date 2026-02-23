Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?"
Emin Pazarcı, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki günlerini bir "faaliyet raporu" gibi sunmasını "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun kitap okuma, mektup yazma, şiir kaleme alma ve yemek yapma gibi iddialarını tiye alan Pazarcı, asıl odaklanılması gereken noktanın dosyadaki suçlamalar ve finansman kaynağı olduğunu vurguladı.
Pazarcı'nın paylaşımındaki çarpıcı ifadeler şunlar:
- İnsanüstü İmaj Çalışması: "Bir sürü roman, ekonomi kitabı okuyormuş! Nutuk'u 3 kez bitirmiş! Binlerce mektuba cevap veriyormuş! Fikirler, projeler, raporlar, planlar üretiyor, şiir bile yazıyormuş! Bitmedi.
- Yemek yapıyor, sporu ihmal etmiyor..."
- Asıl Soru Finansman: "İddianamedeki onca suçlama için ne diyorsun? Bu algı operasyonlarını yönetmek, yabancı gazetelerde makale yayınlatmak, yapay zeka videoları hazırlamak ve koca bir avukat ordusunu mahkemelere yığmak için parayı nereden buluyorsun?"
- Değirmenin Suyu: "Cezaevi görmüş biri olarak, 'Bu insanüstü gücü nereden buldun' demeyeceğim. Herkes gibi ben şunu merak ediyorum: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?"
Algı Belediyeciliği Cezaevinde de Tam Gaz
Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar da İBB kaynaklarının veya şaibeli fonların bu devasa reklam kampanyasında kullanılıp kullanılmadığını sorgulamaya başladı. Pazarcı'nın "Yerseniz..." diyerek başladığı eleştirileri, CHP içindeki "reklam bütçesi" tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.
Gündem
