YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur!

"Erdoğan Düşmanlığı Saadet'i Yok Etti"

Abdurrahman Akyüz, Saadet Partisi'nin bugün geldiği noktanın ibretlik olduğunu söyledi. Sırf Erdoğan ve AK PARTİ karşıtlığı üzerinden yürütülen siyasetin Milli Görüş tabanında karşılık bulmadığını vurgulayan Akyüz, "Bu düşmanlık Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola girersek, biz de yok olur gideriz. Yeniden Refah Partisi diye bir parti kalmaz!" dedi.

"Erbakan Hoca'nın Projelerini Erdoğan Gerçekleştiriyor"

Erbakan Hoca'nın ömrünü adadığı "Ağır Sanayi" hamlesinin bugün Erdoğan liderliğinde hayata geçtiğini hatırlatan Akyüz, TUSAŞ gibi kurumların temelinde Erbakan Hoca'nın olduğunu, bugün ise yerli uçaklarımızın gökyüzünde süzüldüğünü belirtti. Akyüz, "Hocamızın projelerini Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. İlla ben geleceğim, 2028'i bekleyeceğim diye bir mantık olmaz. Yapılacak bir şey varsa şimdi gidip Cumhurbaşkanımıza söyleyelim, birlikte yapalım" diyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

30 Madde Şartı ve Samimiyet Testi

YRP'nin ittifak sürecinde öne sürdüğü 30 maddeye de değinen Akyüz, bu maddelerin gerçekleşmesi için 2028'i beklemenin anlamsız olduğunu ifade etti. Milli Görüş'ün asıl amacının hizmet olduğunu hatırlatan Akyüz, Fatih Erbakan'ın şahsi hırsları bir kenara bırakıp, Erbakan Hoca'nın çizgisinde, yıkıcı değil yapıcı bir siyaset izlemesi gerektiğini vurguladı.