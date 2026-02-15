Tabağını bitir demenize gerek kalmayacak! Çocuklarda iştah artıran 3 çorba çeşidini ihmal etmeyin...

Faydaları: Omega-3 Kaynağı: Beyin gelişimini ve odaklanmayı destekler. A Vitamini Deposu: İçindeki havuç sayesinde göz sağlığını korur ve bağışıklığı güçlendirir. Mide Dostu: Balık proteini diğer et türlerine göre daha hızlı sindirilir, bu da çocuğun midesinde ağırlık yapmadan beslenmesini sağlar. 3. RENKLİ SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI (ZERDEÇALLI) Klasik mercimek çorbasını içine saklanmış gizli sebzeler (kabak, soğan, sarımsak) ve bir tutam zerdeçal ile hazırlamak, hem rengini parlatır hem de iştah açar.