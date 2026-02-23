Yola beton döktü rekor ceza aldı
Elazığ'da seyir halideyken yola beton döken mikser sürücüsüne 839 bin 122 TL idari para cezası uygulandı.
Olay, dün Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AFT 015 plakalı beton mikseri, rampa çıktığı esnada yola beton döktü. O anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Ekiplerce tespit edilen sürücüye 2872 sayılı Çevre Kanunun 20 J maddesi gereğince 839 bin 122 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.