Milano-Cortina 2026 tamamlandı! İşte Kış Olimpiyatları’ndan akılda kalanlar

Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilen Kış Olimpiyatları’nda 2 bin 900'e yakın sporcu, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verdi.

Altın madalya rekoru kıran Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, Brezilya'ya olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını getiren Lucas Pinheiro Braathen, serbest stil kayak ve snowboard branşlarında tarihe geçen sporcular ile 52 yaşında oyunlara katılan Avusturyalı Claudia Riegler, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

KLAEBO TARİHE GEÇTİ

Milano Cortina 2026'da adını tarihe yazdıran Klaebo, kış olimpiyatlarında 11 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Kayaklı koşu erkeklerde mücadele eden Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak, takım sprint serbest ve 50 kilometre toplu çıkış klasik olmak üzere organizasyonda 6, kariyerinde 11 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Klaebo, Milano-Cortina 2026'da elde ettiği başarıyla 8'er altın madalyalı Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'yi geride bırakarak kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekorunu kırdı.

Johannes Hoesflot Klaebo, kış oyunları tarihinde bir organizasyonda 6 altın madalya elde eden ilk sporcu olarak da kayıtlara geçti.

Norveçli sporcu, Milano-Cortina 2026'da 6 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere kariyerinde 13 olimpiyat madalyası kazandı.

BREZİLYA VE GÜRCİSTAN'IN OYUNLARDAKİ İLK MADALYASI

Brezilya ve Gürcistan, kış oyunları tarihinde ilk madalyalarını aldı.

Lucas Pinheiro Braathen, alp disiplini erkekler büyük slalomda Brezilya adına altın madalya elde ederek tarihe geçti.

Artistik buz pateni çiftler kategorisinde ise Anastasiia Metelkina-Luka Berulava ikilisi, Gürcistan'a gümüş madalya kazandırdı.

SYNNOTT, 5 OLİMPİYAT MADALYALI İLK SNOWBOARD SPORCUSU

Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott, olimpiyatlarda 5 madalya alan ilk snowboard sporcusu oldu.

Synnott, Milano-Cortina 2026'da kadınlar big air ve slopestyle kategorilerinde ikinci olarak kariyerindeki olimpiyat madalya sayısını 5'e yükseltti.

Ayrıca Milano-Cortina 2026'da ikişer madalya kazanan Çinli Yiming Su ve İtalyan Michela Moioli ile bir madalya sevinci yaşayan Avusturyalı Benjamin Karl da 4'er olimpiyat madalyasıyla Synnott'un arkasında sıralandı.

GU EİLEEN, SERBEST STİL KAYAKTA 6 MADALYAYLA REKOR KIRDI

Çinli Gu Eileen, serbest stil kayak branşında oyunlar tarihindeki en başarılı sporcu ünvanını ele geçirdi.

Milano-Cortina 2026'nın halfpipe kategorisinde olimpiyat şampiyonu olan Çinli kayakçı, big air ve slopestyle dallarında ise gümüş madalya kazandı.

Gu Eileen, Pekin 2022'de 2 altın, bir gümüş ve Milano-Cortina 2026'da bir altın, 2 gümüş olmak üzere oyunlarda 6 madalya topladı.

EN YAŞLI SPORCULAR

Snowboard disiplininde mücadele eden Avusturyalı Claudia Riegler, kış olimpiyatları tarihindeki en yaşlı kadın sporcu oldu.

Kariyerinde 5. kez kış olimpiyatlarına katılan 52 yaşındaki Riegler, snowboard kadınlar paralel büyük slalomda 16. sırayı elde etti.

Meksikalı Sarah Schleper, kış olimpiyatlarının alp disiplini branşında yarışan en yaşlı kadın sporcusu ünvanını ele geçirdi. Büyük slalom yarışını tamamlayamayan Schleper, süper büyük slalomda 26. sırayı aldı.

İtalyan Federica Brignone ise 35 yaşındayken kadınlar süper büyük slalom kategorisinde galip gelerek alp disiplininde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu olmayı başardı.

Curling kadınlarda İsviçre ile ikincilik yaşayan 46 yaşındaki Silvana Tirinzoni de oyunlar tarihinin madalya alan en yaşlı kadın sporcusu olarak tarihe geçti.

İTALYA'NIN EN BAŞARILI OLİMPİYAT SPORCUSU FONTANA

Arianna Fontana, Milano-Cortina'da elde ettiği 3 madalyayla ev sahibi İtalya'nın en başarılı olimpiyat sporcusu oldu.

Fontana, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026'daki oyunlarda 14 madalya kazandı.

İtalyan kısa kulvar sürat patencisi Fontana, art arda 6 olimpiyatta madalya kazanan ilk kadın sporcu ünvanını da aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, birçok tarihi başarı ve rekora sahne oldu.

Kısa kulvar sürat pateninde dünya rekoru kıran Hollandalı Xandra Velzeboer, alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul ve aynı kategoride altın madalya kazanan serbest stil kayakçı Çinli karı koca, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

VELZEBOER'DAN DÜNYA REKORU

Hollandalı Xandra Velzeboer, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Velzeboer, yarı finalde 41.399 saniyelik zamanıyla bu kategorideki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Oyunlarda ayrıca İtalyan Francesca Lollobrigida, Norveçli Sander Eitrem, Hollandalı Jutta Leerdam, Femke Kok, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer, Jens van 't Wout, ABD'li Jordan Stolz ve Çinli Ning Zhongyan, olimpiyat rekoru kırmayı başardı.

KIŞ OYUNLARDAKİ İLK ANNE-OĞUL SPORCULAR

Alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul sporcular, kış oyunları tarihine geçti.

Sarah Schleper ve Lasse Gaxiola, kış olimpiyatlarında mücadele eden ilk anne-oğul oldu.

Kariyerinde 7. kez oyunlara katılan 47 yaşındaki Schleper, kadınlar süper büyük slalomda 26'ncı, ilk olimpiyat deneyimini yaşayan 18 yaşındaki Gaxiola ise erkekler büyük slalomda 53'üncü sırayı aldı.

SERBEST STİL KAYAKTA ALTIN MADALYA KAZANAN KARI KOCA

Milano-Cortina 2026'da mücadele eden Çinli karı koca Wang Xindi ile Xu Mengtao, serbest stil kayak aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar yarışlarında 112,90 puanla Xu Mengtao, erkekler müsabakalarında ise 132,60 puanla Wang Xindi, altın madalya elde etti.

Aynı kategoride olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Çinli çift, karışık takım aerials kategorisinde de bronz madalya aldı.

GÜNEY KORE'DEN AYNI KATEGORİDE 7. OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Güney Kore, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak kategorisinde tarihi başarıya imza attı.

Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Ayrıca kariyerinde 7 olimpiyat madalyası kazanan Choi Min-jeong, Güney Kore'nin olimpiyatlardaki en başarılı sporcusu oldu.

İSVEÇ, NORVEÇ VE ALMANYA'DAN ÜÇLEME

İsveç, Norveç ve Almanya, mücadele ettikleri birer kategoride tüm madalyaların sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar sprint klasik kategorisinde İsveçli sporcular, ilk 3'te yer aldı. Bu kategoride madalyalar, Linn Svahn, Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'e gitti.

Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde madalyaları topladı.

Almanya ise erkekler ikili bobsled kategorisinde tüm madalyaları aldı. Johannes Lochner-Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich-Alexander Schuller ve Adam Ammour-Alexander Schaller, bu dalda madalya kazandı.

Ayrıca erkekler 4'lü bobsled dalında altın madalya elde eden Alman Thorsten Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu olmayı başardı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, kıyasıya madalya mücadelelerinin yanı sıra sportif rekabet dışındaki gelişmelerle de akıllarda yer etti.

Heyecan dolu müsabakaların yanında oyunlar esnasındaki İsrail protestoları, ABD'li kayakçı Lindsey Vonn'un yaşadığı sakatlık, kayakla atlamada doping tartışmaları ve ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı kask sebebiyle oyunlardan diskalifiye edilen Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

Öğrenciler, oyunların başladığı gün Milano kentine ulaşan olimpiyat meşalesinin caddelerdeki turu sırasında İsrail’i protesto etti.

Milano Devlet Üniversitesi kampüsü önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla olimpiyat meşalesinin Francesco Sforza Caddesi’nden geçişi sırasında İsrail’e protestoda bulundu.

Göstericiler, İsrail’in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarından ötürü olimpiyat oyunlarında yer almaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca İsrailli sporcular, San Siro Stadı'ndaki açılış töreninde geçiş yaptıkları sırada sporseverler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada da İsrail'in olimpiyatlarda yarışmasına tepki gösteren yorumlar dikkati çekti.

KAZA GEÇİREN LİNDSEY VONN, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Tecrübeli ABD'li sporcu Lindsey Vonn, alp disiplini kadınlar iniş yarışında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan 41 yaşındaki Vonn, yarışın 14. saniyesinde kaza yaparak sert bir şekilde kara düştü. Dördüncü kapıdan geçerken meydana gelen kazada sağ kolu kapıya takılan Vonn, dengesini kaybetti ve uzun süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin 10 dakikadan fazla müdahale ettiği tecrübeli kayakçı, daha sonra ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

ABD'li sporcu, kaldırıldığı hastanede birden fazla ameliyata girmek zorunda kaldı.

Vonn, İsviçre'deki Dünya Kupası etabında sol dizinden yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığına rağmen risk alarak olimpiyatlara katılmaya karar vermişti.

Alp disiplininde bir olimpiyat ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan Vonn, Dünya Kupası yarışlarında ise 84 etap galibiyeti elde etti.

UKRAYNALI SPORCU, SAVAŞTA ÖLENLERİ KASKINDAKİ FOTOĞRAFLARLA ANDI

Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı kask taktı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise söz konusu kaskı takmaya devam ettiği gerekçesiyle Heraskevych'i oyunlardan diskalifiye etti.

Karara ABD merkezli X sosyal medya platformundan yanıt veren Ukraynalı sporcu, "Bu, onurumuzun bedelidir." paylaşımını yaptı.

KAYAKLA ATLAMADA DOPİNG TARTIŞMASI

Kayakla atlamada bazı sporcuların haksız rekabete yol açan bir asit maddesini vücutlarına enjekte ettirdiği iddiası, spor kamuoyunda doping tartışmalarına neden oldu.

İddialara göre vücuda enjekte edilen hyaluronik asit sayesinde tulumları genişleyen sporcular, daha fazla kaldırma kuvveti (aerodinamik avantaj) elde ediyor. Bu durum, kasık bölgesindeki vücudun yüzey alanını genişleterek daha uzaklara süzülmeyi sağlıyor.

Sporcular, düşüş hızlarını yavaşlatıp ileri yönlü hızlarını koruyarak fazladan mesafe kazanabiliyor.

ICE PROTESTOLARI

Oyunlar sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin İtalya'da görev yapması, açılış seremonisi öncesi Milano'da iki gösteriyle protesto edildi.

Binlerce öğrenci ve çeşitli sendika üyeleri, Leonardo Da Vinci Meydanı'nda toplanarak ICE'ın İtalya'daki varlığına ilişkin protesto gösterileri düzenledi.

Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, açılış seremonisinde San Siro Stadı'ndaki sporseverler tarafından yuhalandı.

2030 VE 2034 OLİMPİYATLARI NEREDE OLACAK?

Öte yandan bir sonraki Kış Olimpiyatları, 1-17 Şubat 2030 tarihleri ​​arasında Fransa'nın Fransız Alpleri bölgesinde yapılacak. 2034 Kış Olimpiyatları ise 10-26 Şubat 2024 tarihleir arasında ABD’nin Utah kentinde düzenlenecek.