Beşiktaş'tan Emirhan Topçu açıklaması

SON DAKİKA
Beşiktaş'tan milli futbolcu Emirhan Topçu'nun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada "Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, milli futbolcu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 25 yaşındaki stoperin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

 

"Futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

