CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar

Kurulduğu günden beri milletin mukaddesatı ile savaşan, “İslam’ın kökünü kazımak için 30 yıl yeter” diyen, başörtüsünü “bez parçası”, Kur’an Kurslarını “orta çağ karanlığı” diye yaftalayan, her yılbaşını milyonlarca liralık süslemeler ve eğlencelerle Hıristiyan Noel’i gibi kutlayan CHP’nin elindeki belediyeler, Ramazan ayının gelişiyle birlikte takıyye sezonunu açtı. Yılın 11 ayını İslami değerlerle mücadeleye harcayan CHP’nin elindeki çok sayıda belediye, mübarek Ramazan ayını fırsat bilerek dindar seçmeni kafeslemek adına “mukabeleden”, iftar çadırlarına, tatlı dağıtmaktan kültür sanat gösterilerine kadar adeta Ramazan seferberliği başlattı. CHP yönetimi, valiliklerce açılacağı duyurulan 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur’an kurslarını hedef alıp, kiralık medyası okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerine saldırırken, aralarında Ankara, Bursa, İBB’nin de olduğu çok sayıda CHP’li belediyenin Ramazan eğlencelerine hız vermesi, dindar insanların aklını çelmeye ve dini siyasete alet etmeye yönelik bir hamle olarak görülüyor.

CHP’li belediyeler, Ramazan ayına özel etkinlikler ve programları oldukça dikkat çekici. Yüzlerce milyar liralık yolsuzluk davaları ve uçan haremlerle anılan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan dolayısıyla çeşitli programlar düzenliyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Kent lokantalarımızla, Beltur’larımızla, sosyal tesislerimizle; uygun ve sağlıklı iftar sofralarında İstanbullularla buluşacağız. Dayanışmamızı daha da büyüteceğiz” duyurusunu yaptı. Şaibeli konser harcamaları nedeniyle mahkemelik olan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Ramazan ayı vesilesiyle mukabeleler, etkinlikler ve konserler düzenliyor. Yavaş, “50’den fazla noktada gerçekleşecek 500’ü aşkın etkinlikle; geleneksel sahne sanatlarından konserlere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere uzanan dopdolu bir program Başkentlilerle buluşuyor. Tüm Ankaralıları bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” diyerek Ankaralıları Ramazan eğlencelerine davet etti. Kumanya, çorba ve tatlı ikramlarını tüm ay sürdürecek olan ABB, Ankara’nın pek çok noktasında “Gençlik Sofraları” adıyla iftar ve sahur programlarını sürdürüyor. CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehrin dört noktasında sabit iftar sofraları kurarken, 1060 mahallede, teravih namazı sonrası tatlı ikram noktaları açtı. Bozbey, ilk teravih namazı sonrası eşi Seden Bozbey ile birlikte, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. CHP’li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi (MBB) Ramazan öncesi tüm ibadethanelerin temizliğini yapıp gül suyuyla yıkadığını duyurdu. MBB ayrıca 120 bin iftar kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, Ramazan boyunca her gün farklı bir mahallede binlerce kişilik iftar sofraları kurulacağını, ayrıca Ramazan şenlikleriyle kültürü yaşatacaklarını açıkladı. Diğer CHP’li belediyelerde de benzer Ramazan etkinlikleri yapıldığı görüldü.

CHP’nin Ramazan programlarını değerlendiren Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin, “Ortada artık saklanamayacak kadar açık bir çelişki var: Yılın 11 ayını bu milletin inancına, değerlerine, mukaddesatına mesafeli hatta düşmanca bir dille geçirenler, Ramazan gelir gelmez birden ‘hizmet’, ‘dayanışma’ ve ‘kültür’ edebiyatına sarılıyor. Yılbaşında milyonları süslemelere, eğlencelere akıtan; başörtüsünü, Kur’an kurslarını, dini hayatı küçümseyen bir zihniyetin, bugün mukabele, iftar, tatlı ikramı üzerinden dindar seçmenin gönlünü kazanmaya çalışması samimi değil, düpedüz siyasi takıyyedir” dedi. DİN-BİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir de şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve uzantılarının ideolojik yapısının gerçek yüzünü bilenler biliyor. Ama bilmeyenlere, gerçek yüzlerini takıyye yaparak, kapatarak oy avcılığı, oy devşirme, iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlar. İslam’ı takıyye yaparak, kullanarak hassasiyetlerimiz üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Ama buna karşın her geçen gün din düşmanlıklarını ortaya koyuyorlar” diye konuştu.