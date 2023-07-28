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Kadın - Aile Buzluk limonatası (Kesinlikle acı olmuyor)! Aşçılar meğer böyle yapıyormuş: Evde herkes beğenecek, bunu konuşacak
Kadın - Aile

Buzluk limonatası (Kesinlikle acı olmuyor)! Aşçılar meğer böyle yapıyormuş: Evde herkes beğenecek, bunu konuşacak

Yeniakit Publisher
2023-07-28 14:01:00 - 2023-07-28 14:02:33
Buzluk limonatası (Kesinlikle acı olmuyor)! Aşçılar meğer böyle yapıyormuş: Evde herkes beğenecek, bunu konuşacak

Acısız misler gibi tadı ile az malzemeli harika limonata... Pratik bir şekilde, katkı maddesiz, buzdolabında serin serin muhafaza edilebilecek, ikramlık ev yapımı limonata hazırlamak çok kolay. Limonata tarifi: Evde limonata nasıl yapılır? Limonta yapımı püf noktaları

Kışın portakal bol iken buzluğumuza dilimleyip poşetliyor. Yazında keyfine doyamıyoruz kaydetip denemeyi unutmayın

Buzluk Limonatası (Kesinlikle Acı Olmuyor) Tarifi İçin Malzemeler
3 adet donmuş limon
2 adet donmuş portakal
1,5 su bardağı şeker (210 ml bardakla)
1 çay bardağı soğuk su
3 litre soğuk su
1,5 çay kaşığı limon tuzu
İsteğe bağlı (kuru nane, 1,5 çay kaşığı) taze nane kullanmıyoruz, acılık veriyor

Buzluk Limonatası (Kesinlikle Acı Olmuyor) Tarifi Nasıl Yapılır?

Meyveleri kışın dilimleyip;; buzdolabı poşetine koyup donduruyoruz. Dilediğimiz vakit buzluktan çıkarıp poşetten tabağa alıyor ve sadece 7 dk bekletiyoruz.
Daha sonra dahada küçük olacak şekilde dilimleyip yarısını rondoya koyup üzerine bir bardak şeker ve yarım çay bardağı su ekleyip iyice çekiyor püre haline getiriyoruz.
Onu çok büyük derin bir kaba aktarıp, kalan meyveleri de robota ekleyip yarım bardak daha şeker ve yarım çay bardağı suyu da ekleyip onuda çekiyoruz.
Hepsini büyük kapta toplayıp üzerine 3 litre soğuk suyunu ve limon tuzunu katıyor (nane kullanacaksak onuda ekleyip) hep beraber 15 dakika karıştırıyor iyice özleştiriyoruz.
Daha sonra (nane kullandıysak temiz bir tülbent ile süzüyoruz. Nane kullanmadık ise normal bir mutfak süzgeci ile süzüp ikram edebilir yada dolapta dinlendirebiliriz.
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