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Teknoloji Tüketiciyi canından bezdiren teknoloji devinden büyük skandal! Samsung'un S26 Ultra güncellemesi patladı!
Teknoloji

Tüketiciyi canından bezdiren teknoloji devinden büyük skandal! Samsung'un S26 Ultra güncellemesi patladı!

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Tüketiciyi canından bezdiren teknoloji devinden büyük skandal! Samsung'un S26 Ultra güncellemesi patladı!

Samsung'un büyük umutlarla ve fahiş fiyatlarla piyasaya sürdüğü Galaxy S26 Ultra modelinde yaşanan kırmızı ton felaketi, yayınlanan son güncellemeyle tam bir fiyaskoya dönüştü.

Şirket, daha önce sorunun donanımsal bir arızadan ziyade ekran renk optimizasyonundaki bir hatadan kaynaklandığını savunuyordu. Bu nedenle yayınlanan Ağustos 2026 yazılım güncellemesi, kullanıcılar tarafından büyük bir beklentiyle karşılanmıştı.

Güncelleme Sonrası Yeni Sorunlar Ortaya Çıktı

Güncellemenin ardından Galaxy S26 Ultra sahipleri, kırmızı ton sorununun devam ettiğini sosyal medya platformlarında dile getirmeye başladı. Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında ekranın üst kısımlarında küçük nokta benzeri izlerin belirdiğini ifade ediyor.

Bu durum, cihazların ekran kalitesine dair endişeleri artırırken kullanıcıların yaşadığı hayal kırıklığını da gözler önüne seriyor. Ekranın üst kısmına yakın bölgelerde beliren bu noktalar, cihazın genel görüntüleme deneyimini olumsuz etkiliyor.

Samsung, henüz bu nokta benzeri izler ile yazılım güncellemesi arasında resmi bir bağlantı olduğunu doğrulamadı. Şirket, yaşanan bu durumun yazılımsal bir hata mı yoksa ekran değişimi gerektiren bir donanım sorunu mu olduğunu henüz netleştirmedi.

Kullanıcıların paylaştığı deneyimler, sorunun sadece yazılım güncellemesiyle çözülemeyeceğine dair şüpheleri güçlendiriyor. Eğer şikayetler artmaya devam ederse, Samsung’un daha kapsamlı bir inceleme başlatması kaçınılmaz görünüyor.

 

Servis Merkezi İncelemeleri Gerekebilir

Samsung servis merkezlerinde renk kalibrasyonu yaptıran kullanıcılar da benzer şikayetlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Kalibrasyon işleminin ardından ekranın üst kısımlarında oluşan bu noktalar, kullanıcılar arasında yeni bir tartışma konusu haline geldi.

Servis merkezlerine başvuran kullanıcıların sayısı arttıkça, sorunun kaynağına dair daha net bilgiler ortaya çıkabilir. Şu aşamada, etkilenen cihaz sahiplerinin durumu yakından takip etmesi ve gelişmeleri Samsung destek kanalları üzerinden bildirmesi öneriliyor.

Donanımsal bir müdahale gerekip gerekmediği ise ancak teknik servislerin yapacağı detaylı incelemeler sonucunda kesinleşecek. Samsung’un bu konuda atacağı bir sonraki adım, kullanıcı memnuniyetini sağlamak adına kritik bir öneme sahip.

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