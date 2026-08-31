Siyonistlerin yeni hamlesi deşifre oldu! Kürtler üzerinden çok tehlikeli plan

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki insani felaket giderek ağırlaşırken İngiltere’nin başkenti Londra’dan dikkat çeken bir adım geldi.

Yahudi Kürt Ağı’nın, Londra Çağdaş Antisemitizm Araştırmaları Merkezi ve Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Moşe Dayan Merkezi ile birlikte iki günlük bir program gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtildi.

“Değişen Orta Doğu’da Yahudi-Kürt İlişkileri: Tarih, Kimlik ve Gelecekteki İş Birliği” başlığı altında yapılacak konferansa İngiltere ve Avrupa’nın yanı sıra İsrail, ABD ve Irak Kürdistan Bölgesi’nden çeşitli isimlerin katılacağı açıklandı.

Akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcilerinin yer alacağı programda Kürt-Yahudi ilişkilerinin geleceğinden antisemitizme, kolektif hafızadan azınlık haklarına ve bölgesel gelişmelere kadar çeşitli konuların ele alınması planlanıyor.

KÜRTLER İSRAİL’E KALKAN MI YAPILACAK?

Londra’daki organizasyonun zamanlaması ve ortakları ise dikkatleri konferansın siyasi boyutuna çevirdi.

Gazze’deki vahşi saldırıları nedeniyle dünya çapında ağır eleştirilerin hedefindeki İsrail’in “antisemitizm” söylemiyle aynı zemine taşınması tartışmalara neden oldu.

Konferansın başlıkları ve Tel Aviv bağlantılı katılımcıları, Kürt kimliğinin İsrail’in bölgesel politikalarına ve uluslararası kamuoyuna yönelik propaganda faaliyetlerine eklemlenmek istendiği yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

TEL AVİV ÜNİVERSİTESİ DE ORGANİZASYONDA

Programın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, İsrail’in önde gelen akademik kurumlarından Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki Moşe Dayan Merkezi’nin organizasyon ortakları arasında bulunması.

Yahudi Kürt Ağı’nın geçmişte gerçekleştirdiği faaliyetlerde İsrail’deki Kürdistan Yahudi Topluluğu Başkanı Yehuda Ben-Yosef gibi isimlerin öne çıktığı görülürken, İngiltere’de faaliyet gösteren Board of Deputies of British Jews ve Jewish Leadership Council gibi etkili kuruluşların da ağın etkinlikleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor.

Bu tablo, Londra’daki konferansın yalnızca tarih ve kültür eksenli akademik bir buluşma olmadığı, bölgenin geleceğine yönelik siyasi ve stratejik hesapların da konuşulacağı bir platform niteliği taşıdığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

İSRAİL KANALI DUYURDU: “BAHÇE PROJESİ”

Londra’daki konferans öncesinde İsrail medyasında yayınlanan başka bir haber ise Kürtler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen bölgesel planları yeniden tartışmaya açtı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmeyi hedefleyen ve “Bahçe Projesi” olarak adlandırılan bir çalışma hazırladığını öne sürdü.

Habere göre 7 Ekim sonrasında şekillendirilen proje, yüksek bütçeli ve uluslararası ölçekte yürütülen kapsamlı bir etki operasyonunun parçasıydı. Kanal 13 ayrıca operasyonun Mossad’ın merkez karargâhının dışından yönetildiğini aktardı.

“BİNLERCE KÜRT SAVAŞÇI İSRAİL’DE EĞİTİLDİ”

İsrail televizyonunun haberindeki en çarpıcı bölüm ise İran’a yönelik muhtemel kara operasyonuna ilişkin oldu.

Kanal 13, PKK’ya yakın olduğu belirtilen bazı Kürt silahlı unsurlarının İran’a karşı sahaya sürülmesinin planlandığını öne sürdü.

İsrail kanalının haberinde, “Hazırlıklar kapsamında binlerce Kürt savaşçı! İsrail’e geldi ve burada operasyon senaryolarına yönelik eğitim aldı” ifadelerine yer verildi.

Buna göre eğitimden geçirilen unsurların, İran yönetimini hedef alacak muhtemel bir kara harekâtında kullanılmasının planlandığı ileri sürüldü. İsrail medyasının aktardığı bu çarpıcı bilgilerin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor.

WASHINGTON’DAN OPERASYONA FREN

Kanal 13, söz konusu hazırlıkların sahaya yansımamasında ABD’nin devreye girdiğini de öne sürdü.

Haberde, İran’a karşı savaşın başlamasından üç gün sonra Washington yönetiminin İsrail’e “Planı uygulamayın” mesajı gönderdiği ve bunun ardından operasyonun durdurulduğu aktarıldı.

Bir tarafta Londra’da “antisemitizm”, “kolektif hafıza” ve “gelecekteki iş birliği” başlıkları altında Kürt-Yahudi ilişkilerinin ele alınacak olması, diğer tarafta İsrail basınının Kürt silahlı unsurlarını İran’a karşı kullanmaya yönelik gizli bir projeyi gündeme getirmesi dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Yaşanan gelişmeler, Kürtlerin bölgedeki Siyonist stratejiler içerisinde siyasi ve askeri bir araç haline getirilmek istenip istenmediği sorusunu beraberinde getirdi.